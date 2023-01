A Hemlocke Springs el genio no le cabe en un «archivo .xml»

Esta semana os hemos hablado de Biig Piig, una de las artistas revelación de 2023 por las que apostamos en el Anuario, y hoy volvemos al libro para recuperar a Hemlocke Springs. Su single viral ‘Girlfriend’ es uno de los temas de pop más divertidos que hemos escuchado en los últimos meses, y la artista suma y sigue.

Otro de sus temas adelantados en TikTok, ‘stranger danger!’ se publicaba oficialmente hace unas pocas semanas y sigue convenciendo del genio de Hemlocke para el pop. De corte más «peligroso» y oscuro, pero igual de electrizante que el single anterior, hay un precedente de su sonido en los B-52’s de los 80: a ellos no pueden sonar más esos «shake your boo thang, baby, shake your boo thang, baby» que Springs canta en el puente… si es que esta frase no está sacada de ‘Shake Your Groove Thing’, el single de Peaches & Herb de 1978.

En un estilo decididamente «amenazante», con sintes ásperos e incluso gritos de terror asomando por aquí y por allá, ‘stranger danger!’ entiende los 80 también como lo entendían muchas bandas indie de mediados de siglo: Ting Tings, New Young Pony Club, Ladyhawke… todos ellos vienen a la mente, en mayor o menor medida, al escuchar este nuevo hit de Hemlocke Springs, en el que los teclados ochenteros de corte cósmico guían el tema hacia un feliz final.

El «peligro» del que nos habla Hemlocke pueden ser los «buitres» que le rodean, pero también ella misma que, con sus canciones, es considerada una amenaza. En ‘stranger danger!’, Springs nos da la bienvenida a su «infierno» y nos asegura que no va a perder un minuto en «capitalizar» sus demonios y lágrimas. A las discográficas parecen dirigirse varias líneas de la canción, como «si quieres una parte de mí, no olvides pagar una comisión» o ese genial «he enviado toda mi información en un archivo .xml».



