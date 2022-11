hemlocke springs revive el pop excéntrico con ‘Girlfriend’

hemlocke springs es una cantante y compositora de 23 años de Carolina del Norte que está empezando a dar que hablar gracias a su nuevo single, ‘Girlfriend’. El tema lleva tiempo dando vueltas por TikTok, se ha viralizado y, este mismo viernes, ha salido oficialmente en Spotify, donde ya le ha dado tiempo de amasar cerca de 2 millones y medio de reproducciones.

En un océano de novedades que salen cada semana, ‘Girlfriend’ llama la atención desde el primer momento: su energía excéntrica recuerda enormemente a la Marina and the Diamonds de ‘The Family Jewels‘ o a la primera Santigold, los tics vocales de hemlocke remiten también a Marina o, por supuesto, a Kate Bush, y la vitalidad de la primera Cyndi Lauper también emerge en la composición. Es «quirky pop» en su definición más exacta.

‘Girlfriend’ habla sobre un chico que ha asumido que hemlocke quiere ser su novia. Ella no se adelanta a los acontecimientos («todo depende») pero acepta que sus sentimientos empiezan a ser intensos. «Cuando estoy contigo me da arritmia». En el puente ya se desquicia por completo: ella dice que es el «puente más raro que oirás en tu vida».

‘Girlfriend’ es solo el segundo single publicado por hemlocke springs. El primero, ‘gimme all ur love’, también es estupendo, si bien ya no es tan estrafalario como aquel, sino que más bien apunta a lo atmosférico, en una composición que suena exactamente a un híbrido entre Lorde (por melodía) y Grimes (por producción). Entre ambos temas nace una promesa a la que seguir muy de cerca.





