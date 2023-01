Benidorm Fest arranca hoy, casi de madrugada y sin grandes hypes

Esta noche se celebra la primera semifinal de Benidorm Fest en un peregrino horario próximo al late-night, de 22.50 a 1.00. Y mira que estamos acostumbrados a que las cadenas españolas -incluso la pública que pagamos todos- no comprendan que la gente necesita dormir antes de trabajar o ir a clase, pero teniendo en cuenta que el destino de todo esto es Eurovisión, un programa familiar que comienza rigurosamente a las 21.00 horas, y que lo que se emite a las 22.00 es un preparatorio de la propia gala (?), uno solo puede concluir que RTVE no sabe ya cómo crear un poco de hype y arañar un poco de «share».

Efectivamente este año llegamos a Benidorm Fest en una circunstancia muy diferente a la de 2022. Por estas fechas ‘Ay mamá’ de Rigoberta Bandini ya había llegado al top 40 de las listas oficiales españolas y al puesto 24 en Spotify. Al final fue número 1 oficial en nuestro país.

- Publicidad -

Este año en cambio ni una sola de las canciones aspirantes ha llegado al top 100 de Promusicae siquiera, ni hemos asistido a polémica alguna sobre la temática o el idioma co-oficial escogido por las canciones. Primero despuntó Fusa Nocta, luego Vicco, pero ninguna ha logrado cifras espectaculares.

Eso sí, todo puede cambiar esta noche. El primer Eurodrama se andará cuando veamos los primeros eliminados. Hoy compiten, en este orden, Sharonne, Aritz Aren, Sofía Martín, Agoney, Megara, Alice Wonder, Meler, Fusa Nocta y Twin Melody. Y “breaking news”: no hay lugar para todos los favoritos. Se da por hecha la clasificación de Aritz y Agoney -como favoritos de RTVE y por tanto suponemos que de su jurado seleccionado-. Alice Wonder y Fusa Nocta parecen las favoritas del público por streamings y comentarios en foros. Pero se habla mucho de que Megara podrían dar una sorpresa, o incluso Twin Melody, al cerrar la gala.

- Publicidad -

Esta noche comentaremos la gala a través de nuestro foro de Benidorm Fest (tenemos algún usuario infiltrado), de Twitter y finalmente de esta propia noticia. Os recordamos que este domingo 5 de febrero a las 12.00 de la mañana grabaremos un podcast en directo sobre Benidorm Fest en Moby Dick, Madrid. Las entradas cuestan 10 euros con consumición. En taquilla costarán 12 euros.