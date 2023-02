‘Long Long Time’ de Linda Ronstadt, viralizándose gracias a ‘The Last Of Us’

Con solamente tres entregas, ‘The Last Of Us’, la nueva serie de HBO basada en el videojuego del mismo nombre, ya ha conseguido devolver a la vida dos temas nostálgicos. El primero fue ‘Never Let Me Down Again’ de Depeche Mode, que sonaba en el primer capítulo. Ahora, después de que la bella historia de Frank y Bill conquistara corazones en todo el mundo tras la emisión del tercer capítulo, le ha llegado el turno a Linda Ronstadt y a su canción ‘Long Long Time’, lanzada en 1970.

Los streams de ‘Long Long Time’, que además da nombre al episodio, experimentaron un crecimiento del 4.900% en Spotify durante la noche del domingo solamente en Estados Unidos, según ha informado la empresa sueca en Twitter: «Ah, así que a todos se nos rompió el corazón anoche…», bromeaba la compañía. La canción ya se ha empezado a extender en Tik Tok y hasta la propia cantante compartía en sus redes una actuación en directo del tema, aprovechando su aparición en la serie.

‘Long Long Time’ suena al menos tres veces en el episodio. Primero es interpretada, a duras penas, por el actor Murray Bartlett (‘The White Lotus’), que hace de Frank. Después, es el actor Nick Offerman (‘Parks and Recreation’), Bill en la serie, quien tras realizar su propia versión del tema de Ronstadt consigue un beso de Frank. El capítulo cuenta el romance de estos personajes a lo largo de 20 años en el apocalíptico y salvaje mundo de ‘The Last Of Us’ y termina con la canción original reproduciéndose en una cinta de casete.

«Sabía que la canción necesitaba tocar ciertas cuestiones sobre el anhelo, el dolor y el amor infinitamente no correspondido», contó el co-creador de la serie, Craig Mazin, a Variety. ‘Long Long Time’ alcanzó el puesto 25 de Billboard en 1970, manteniéndose en el ranking durante 12 semanas, siendo el primer sencillo de Ronstadt en aparecer en la lista.

El fenómeno de las series devolviendo la vida a canciones del pasado no es nuevo. Ya ocurría con ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush, viralizada por su papel clave en ‘Stranger Things’, y ‘Bloody Mary’ de Lady Gaga, al ser asociada con la serie ‘Wednesday’, aunque en realidad no fuese la canción que sonaba en la escena en cuestión.