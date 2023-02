Unknown Mortal Orchestra ha anunciado el lanzamiento de su primer disco en 5 años, desde ‘Sex & Food’ en 2018. El álbum doble ‘V’ estará disponible en todas las plataformas el próximo 17 de marzo. Además, Ruban Nielson ha acompañado la noticia con la salida del cuarto single del LP, ‘Layla’, que sucede a los ya publicados ‘I Killed Captain Cook’, ‘That Life’ y ‘Weekend Run’.

‘V’ es el primer disco doble de UMO y fue concebido a raíz del viaje de Nielson a Hawái para visitar a uno de sus tíos, que empezó a experimentar problemas de salud. Allí, se reunió con su hermano en la boda de su primo y regresaron juntos a Palm Springs, donde fueron completados los 14 temas del largo con la ayuda de su padre, Chris Nielson, y el otro miembro de UMO, el bajista y productor Jake Portrait.

«De repente, estaba pasando más tiempo comprendiendo lo que otros necesitan y el rol que ocupo en mi familia», cuenta Nielson en un comunicado de prensa. «Creía que estaba alejándome de la música para centrarme en la familia, pero las dos acabaron encontrándose», reflexionaba el compositor neozelandés.

«Al igual que en cualquier otro disco de UMO, he querido construir los sólidos jams que os acompañen conduciendo al trabajo, en el tren, durante vuestros experimentos químicos, ataques de pánico, líos, rupturas…», compartía el cantante en redes sociales anunciando la llegada de ‘V’. «Quiero llorar, reír y bailar con vosotros tal y como solíamos hacerlo, porque os echo mucho de menos», concluía Nielson.

Tracklist:

1. The Garden

2. Guilty Pleasures

3. Meshuggah

4. The Widow

5. In The Rear View

6. That Life

7. Layla

8. Shin Ramyun

9. Weekend Run

10. The Beach

11. Nadja

12. Keaukaha

13. I Killed Captain Cook

14. Drag