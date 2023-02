RFTW: RAYE, Rels B, Shania Twain, Najwa…

Este 3 de febrero no sale una gran cantidad de discos al mercado, pero sí algunos que pueden ser clave a lo largo del año, como el debut largo de RAYE, muy esperado por los fans del pop. Además, vuelve una grande, Shania Twain, con nuevo trabajo, y editan disco Young Fathers, The Go! Team, John Frusciante, LUIS BREA o dos nuevos valores del underground nacional: María Escarmiento y 30s40s50s, el nuevo proyecto de David Otero y Bely Basarte, que ya no esconden su identidad.

Son abultadas las novedades en el apartado de singles. Entre las destacadas hay que comentar la colaboración de Ptazeta y Lola Indigo, el posible nuevo hit de Rels B, el regreso disco de Jake Shears, la alianza de Iván Ferreira y Tanxugueiras, el bombazo discotequero de Jonas Blue y Felix Jaehn o lo nuevo de Najwa.

- Publicidad -

Abre la playlist la nueva maravilla con gaita de Caroline Polachek, solo una de tantas artistas que siguen avanzando sus inminentes trabajos. Es el caso de CARLANGAS, la artista revelación DEBBY FRIDAY, Unknown Mortal Orchestra, Ellie Goulding, Westerman, Yves Tumor, los brutales Model/Actriz, Skrillex o The Tallest Man on Earth.

Entre los nuevos valores por descubrir subrayamos el disco chic de Girl Ray, el indie de Geese, la revisión de ‘Stars are Blind’ de Paris Hilton por Peach PRC (foto), el hyperpop de sadie, el guitar pop de Maïa, el folk de Shana Cleveland (integrante de La Luz), la cumbia de Y La Bamba…

- Publicidad -

No os perdáis tampoco novedades de Nia Archives, Whitney, Recycled J, Terrace Martin, Claire Rosinkraz o Rocío Saíz, ni las que has podido escuchar estos días en la playlist dedicada al pop nacional Sesión de control, con temas frescos de Marta Movidas, Vecinos o Vermú.