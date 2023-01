Yves Tumor visitará España en la gira de su nuevo disco

Yves Tumor ha anunciado que su nuevo disco verá la luz el 17 de marzo bajo un título que entra en directa competencia con el de Lana Del Rey: ‘Praise a Lord Who Chews but Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds)’ será el cuarto álbum de Sean Bowie y llegará después del EP ‘The Asymptotical World‘, lanzado hace un par de temporadas.

Producido por Noah Goldstein (Frank Ocean, Rosalía, Drake, Rihanna, Bon Iver) y mezclado por Alan Moulder (My Bloody Valentine, Nine Inch Nails), «Praise a Lord» partirá del sonido del disco anterior, el fascinante ‘Heaven to a Tortured Mind‘. El álbum «alcanza nuevas aspiraciones artísticas y abarca un amplio arco visionario que se nutre de rock, psicodelia y electrónica en una asombrosa recalibración y reinvención de la música pop, cambiando y alterando con ambición los límites del arte y la cultura contemporánea».

El disco será «la declaración más íntima y personal de Yves Tumor hasta la fecha, guiando al oyente a través de un viaje espiritual de múltiples conceptos: tejiendo tortuosamente la oscuridad con la luz, el pop con la innovación, la cacofonía con la calma de una iglesia».

Tras ‘God is a Circle’, publicado el pasado mes de noviembre, el siguiente sencillo que se extrae de «Praise a Lord» es ‘Echolalia’, que sigue una línea funky, oscura y psicodélica y ya está disponible.

Con el lanzamiento de «Praise a Lord», Tumor emprenderá una gira mundial que le traerá a nuestro país.

El autor de ‘Kerosene’ ya estaba confirmado en las ediciones de Primavera Sound que tendrán lugar tanto en Barcelona y Madrid como en Porto. Ahora se suman dos fechas en salas: el 4 de junio en la Razzmatazz de Barcelona, y el 7 de junio en la Shoko de Madrid.

Fri 2 Jun –– Primavera Sound –– Barcelona ES

Sun 4 Jun –– Razzmatazz –– Barcelona ES

Wed 7 Jun –– Shoko –– Madrid ES

Fri 9 Jun –– Primavera Sound Madrid –– Madrid ES

Sat 10 Jun –– NOS Primavera Sound –– Porto PT