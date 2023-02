Charles & Eddie revivieron el soul clásico en ‘Would I Lie To You?’

En esta nueva entrega de Hit de Ayer rescatamos un perfecto ejemplo de “one hit wonder”: el dúo estadounidense Charles & Eddie y su éxito mundial ‘Would I Lie To You’. Una canción que también ilustra muy bien ese revival noventero del sonido soul clásico que fue la seña de identidad de este grupo.

El californiano Eddie Chacon llevaba años peleando por hacerse un hueco en la escena discográfica neoyorkina, pero no había pasado de grabar una versión tecno-funk de ‘All You Need Is Love’ de los Beatles (sí, eso es posible). En 1990 conocería a su futuro partenaire musical de manera totalmente cinematográfica: un día, al montarse en el C Train del metro de Nueva York, vio a un desconocido que llevaba un disco de vinilo de Marvin Gaye bajo el brazo (‘Trouble Man’). Le abordó, empezaron a hablar, y para su asombro resultó que no sólo ambos eran músicos, sino que al igual que él Charles Pettigrew tenía también un pre-contrato con Capitol Records. En ese momento el sello todavía no sabía muy bien qué hacer con ellos, así que tras su instantánea conexión iniciaron su proyecto conjunto con la bendición del A&R del sello Josh Deutsch, escribiendo canciones a medias y preparando un primer disco que llegaría en agosto de 1992 (‘Duophonic’).

La fórmula de hacer pop con fuerte inspiración del soul clásico y una producción relativamente orgánica para 1992 resultó un éxito por lo inusual de la propuesta para el sonido que se estilaba entonces en los charts. En la producción de Deutsch para ese debut tenía un papel fundamental -además de los valiosos arreglos vocales de Charles y Eddie- el legendario teclista Amp Fiddler (habitual de Funkadelic, Jamiroquai y hasta Prince) que tocó todos esos pianos y órganos Hammond que retrotraían la estética sonora del disco a los años 60. Hasta hubo sitio en un par de canciones para el legendario-si-fuera-más-conocido Paul Griffin (músico de sesiones y responsable del piano en canciones tan fundamentales como ‘Like a Rolling Stone’, ‘American Pie’ o ‘Brown Eyed Girl’).

El single de lanzamiento del disco estaba cantado: ‘Would I Lie To You?’ era la canción con más gancho de ese digno debut. Aparte de su preciosa melodía, recurría a trucos muy efectivos, como comenzar directamente con el estribillo, o a guiños clásicos como el mítico redoble de la Motown (minuto 00:59). La combinación de la voz solista de Charles -tan Smokey Robinson- y los falsetes de Eddie, completaban esta encantadora fórmula:



A lo largo del invierno el sencillo escaló puestos hasta arañar un nº 13 en los Hot 100 de Billboard, y se clasificó bastante arriba en numerosas listas de Europa. Su vídeo también se vio mucho en MTV Europe durante todo el invierno, propulsando el lanzamiento de dos singles más (‘N.Y.C.’ y ‘A House Is Not a Home’) que tendrían menos impacto. Pero cuando llegó su segundo elepé (‘Chocolate Milk’, 1995), Josh Deutsch decidió abandonar el sello y sin su apoyo el disco se hundiría sin el menor impacto. En dos años se habían separado, y una tentativa de reunión con el cambio de siglo se frustraría definitivamente cuando Charles falleció inesperadamente en 2001 víctima de un cáncer.

A Eddie Chacon le costaría prácticamente dos décadas retomar su trayectoria en solitario. Sin embargo, lo haría de una manera tremendamente interesante: su disco de 2020 ‘Pleasure, Love and Happiness’ lo gestó junto a John Carroll Kirby (colaborador habitual de Frank Ocean y Solange) y contiene fascinantes piezas de pop experimental con ribetes de soul tan bonitas como ‘Wicked World’. Un proyecto que le ayudaría a pasar página de ese legado noventero que al parecer pesó mucho a Chacon todos estos años, con una sensación de éxito frustrado y duelo por su compañero fallecido.

‘Would I Lie To You?’ suena en la entrega nº 423 de Popcasting, el podcast de Jaime Cristóbal, disponible en este enlace.