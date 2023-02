Ahora que el hyperpop ha pasado hasta por el prime time español (ya era hora), es buen momento de volver a sus orígenes. El colectivo PC Music cumple en 2023 una década de vida, y Hyd es uno de sus piezas clave. Compositore, escultore, performer… Hayden Dunham estuvo en el génesis de PC Music con A.G. Cook y SOPHIE, y entre los tres, en 2015, crearon ese loco proyecto llamado QT que era al mismo tiempo canción y refresco. Dunham es la persona que sostiene la bebida en la portada de la canción, venida de un futuro que todavía no ha llegado.

Naturalmente, tanto A.G. Cook como, de manera póstuma, SOPHIE, aparecen en los créditos de producción de ‘Clearing‘, el primer disco de Hyd, junto a otros nombres como Caroline Polachek, que publica nuevo disco hoy mismo. La artiste de Austin, Texas lo presentará el miércoles 15 de febrero en la sala Moby Dick de Madrid, y es buen momento de charlar con Hyd sobre todas las ideas que el disco esconde, y del nuevo significado que han cobrado sus canciones después de suceder a un momento de pérdida, pero también de transformación.

- Publicidad -

¿Qué historia quieres contar en ‘Clearing’?

La palabra «clearing» («despejar») hace referencia a un lugar, un campo, que ha sufrido una transformación. Donde antes había un jardín ahora reinan las cenizas y todo está quemado. Es un escenario de pérdida total. El disco habla de la regeneración y de la transmutación. Me inspira observar estos procesos de cambio. El disco empezó en un lugar en el que había fuego. Si mezclas fuego con otra cosa, esa cosa se convierte en ceniza. Pero, dentro de la ceniza, hay semillas. Lo que parece solo materia destruida en realidad contiene un jardín totalmente nuevo que todavía no ha nacido. Me emociona la idea de crear un mundo nuevo, lleno de sensibilidad, empatía y sentimiento.

El disco busca la fluidez de los elementos de la naturaleza: el hielo que se convierte en líquido, por ejemplo. ¿Cómo se relacionan los elementos en el disco?

Me siento identificada con estos procesos. En ‘Skin 2 Skin‘ planteaba la pregunta: «¿puedes derretir ese hielo?» Entonces sentía que nadie podía acercarse a mí, que mi corazón estaba recubierto de una capa de hielo. En realidad necesitaba que alguien me diera calor. En ‘Clearing’ siento ya un calor extremo: ‘Trust’ es una canción volcánica, tiene un punto de furia. Para mí cantar es como esculpir, y con ello consigo transformar un sentimiento en otro. En directo siento también esa capacidad de, por ejemplo, transformar la ira en alegría. Espero que, quien escuche ‘Clearing’, sienta que también es capaz de hacerlo.

- Publicidad -

En realidad llevas presentando canciones de este disco desde 2018. ¿Cómo has aguantado la espera?

Yo trabajo en intervalos de 5 o 10 años. No creo en la idea lineal del tiempo. Si escribo una canción en 2018 no espero que vaya a salir ese año. Siempre supe que esta obra tardaría en materializarse, y me comprometo totalmente con el proceso. El concepto de viaje en el tiempo está presente en el álbum, en tanto considero las canciones escritas por versiones pasadas de mí que buscaban arropar a la versión futura, aunque entonces no lo supiera. Es una idea que me reconforta. Esto no quiere decir que a veces no sintiera ganas de sacar la música, pero creo que el momento ha sido el correcto.

«SOPHIE y yo salimos y vivimos juntas: era la relación más importante de mi vida»

¿Me puedes poner algún ejemplo de canción que te haya arropado desde el pasado? Entiendo que lo que dices tiene que ver con SOPHIE, una de las productoras principales del disco, que falleció hace unos años.

Empecemos por ‘Afar’. Es la última canción del disco y está escrita desde el punto de vista de un ángel de la guardia que canta a un humano que vive en la Tierra. Cuando la escribí no sabía desde qué perspectiva estaba escrita, y cuando me di cuenta de lo que decía la canción, y de quién era el narrador, me quedé en shock… La letra de otra canción, ‘So Clear’, dice «estaba sola en el jardín, y tú escapabas». SOPHIE y yo fuimos novias durante años, éramos colaboradoras pero también llegamos a vivir juntas. Era la relación más importante de mi vida. Además, muchas de estas canciones las escribimos en nuestra casa y nacieron de ese lugar de vivir juntas y estar enamoradas. La intención siempre fue que ‘Clearing’ saliera en 2022: es una decisión que SOPHIE tomó conmigo, al ser una de las productoras del disco, junto a A.G. Cook, Caroline Polachek, Danny L. Harle, EASYFUN, etc. El disco nace de un diálogo que todos nosotros hemos mantenido durante años, encapsula todo ese amor y lo traspasa a otras personas.

- Publicidad -

Me conmovió especialmente ‘Fallen Angel’, en la que cantas sobre hacerte más fuerte. ¿Qué me puedes contar de esta canción?

‘Fallen Angel’ la escribí en Los Ángeles con Danny, A.G. Cook y SOPHIE, en la última sesión de la noche. (NdE: se emociona) Me cuesta hablar de esta canción porque guarda una energía muy potente… La empezamos a escribir en 2016, después conocí a Danny en Londres y cambiamos partes de la letra… Me encantan los ángeles y la canción parte de una idea que yo tuve, y que después SOPHIE desarrolló. También Danny, que tiene un estilo de componer muy personal y bíblico. Evidentemente la canción ha cobrado un nuevo significado, pero otras del disco también. Cuando canté ‘So Clear’ en el concierto de anoche, la frase «undercovers, underground, if you don’t want me, let me go», de repente cambió de sentido. Con el tiempo, siento que los misterios del disco van revelándose, más ahora que ha salido, por fin.

¿Cómo te afecta la respuesta del público en los directos?

Me encanta rodearme de personas que han creado un vínculo con el disco. Es un honor para mí tocar las canciones en directo. Los conciertos los entiendo como contenedores en los que pueden pasar cosas explosivas y transformadoras. Es un placer para mí estar acompañade de estas personas que para mí son pequeñas llamas en mi jardín y que tanto me nutren, y a la vez yo a ellas.



¿Cómo llega tanta gente a PC Music, incluso de fuera, como Caroline Polachek? ¿Cuál es vuestra dinámica?

PC Music nació de un paseo que dimos A.G. Cook, SOPHIE y yo, creo que en enero de 2013. A.G. y yo nos conocimos ese día. En ese momento, Hannah Diamond diseñaba unas imágenes increíbles, A.G. yo escribíamos canciones, y SOPHIE y yo ya habíamos estado escribiendo… Teníamos la sensación de que algo nuevo se avecinaba. A.G. y yo llevamos colaborando ya diez años. Estamos en un diálogo constante. Nos gusta investigar, nos pasamos material, a mí me fascina el sonido de la ceniza volcánica cuando la pisas con según qué zapatos, y a A.G. le encanta el concepto de sincronicidad… Su archivo es increíble. SOPHIE y yo trabajábamos de manera diferente, también intercambiábamos material: yo creaba una escultura, ella diseñaba un sonido inspirado en esa escultura, y yo creaba una pieza basada en ese sonido.

A Caroline la conocí cuando tenía yo 17 o 18 años. Alguien nos pidió participar en la misma performance y ella y yo estábamos debajo de una manta, yo no le había visto la cara todavía, y la escuché cantar… Pronto nos hicimos muy buenas amigas, yo apoyaba su arte, ella el mío, y entramos en un diálogo constante, que recorría diversas disciplinas. Nuestra primera colaboración fue una performance que presentamos en 2012. Caroline y yo podemos comunicarnos sin palabras.

Sois realmente un grupo, un movimiento…

Más que un grupo, PC Music lo veo como una serie de relaciones: Danny, por ejemplo, produjo el primer disco de Caroline, también A.G. Cook y ella han hecho cosas… Me encanta cómo funciona el cerebro de Caroline, la manera en que procesa información, su manera de procesar los sonidos… De A.G. Cook valoro el mimo que pone en todo lo que crea. El arte de Hannah Diamond tiene tantas facetas y capas, y su manera de procesar ideas es tan dinámica… PC Music nace no solo de querer ver un mundo nuevo, sino también de querer sostenerlo entre todos nosotros.

¿Cómo llegáis a un sonido tan futurista, incluso 10 años después? ¿Tiene que ver con las máquinas que usáis?

No tiene que ver tanto con la parte técnica, sino con una voluntad de romper con lo anterior. Para mí, crear algo nuevo parte de combinar dos cosas que nunca has escuchado juntas. Esta idea me genera curiosidad desde un punto de vista físico, porque yo misme creo literalmente nuevos materiales. Nosotros hemos nacido en este mundo, un mundo que a veces puede ser muy difícil, y para mí el sonido encierra un gran poder porque, cuando lo escuchas, es capaz de crear un mundo nuevo a tu alrededor. Me pasa cuando escucho el trabajo de SOPHIE, Caroline, A.G. Cook… Todas estas personas están intentando crear algo nuevo. A mí me interesa sostener este mundo también para gente que no conozco, porque PC Music no es una cosa aislada, es expansiva, se abre al mundo.