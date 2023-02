Isaac et Nora te gustarán si te gusta Jeanette

Ahora que Jeanette ha vuelto a estar de actualidad debido a la muerte de Carlos Saura, no me resiste a recomendar al dúo Isaac et Nora. Aunque ellos no lo imaginen en absoluto, «Jeanette» fue lo primero que me vino a la cabeza cuando los escuché. Pero comencemos por el principio.

Isaac et Nora tienen 13 y 9 años, pero lejos de las voces estridentes y el drama de Eurovision Junior o La Voz Junior, se miran en la música del pasado. Su padre el guitarrista Nicolás, nacido en Corea del Sur, y su madre Catherina, que es francesa, les han inculcado su amor por la música latina; dejando un acento difícil de ubicar que precisamente por eso y por su tono dulce, aniñado y naíf, casa con la intérprete de ‘Porque te vas’.

Sus versiones de ‘Veinte años’ o ‘Hasta la raíz’ han sumado millones de reproducciones en las redes, lo cual tiene bastante guasa si atendemos a esta frase de su biografía oficial: «Hay niños que juegan con la consola o al Fortnite; otros que no paran de hacer challenges vía TikTok; otros que están enganchados a las vídeo-reacciones de su youtuber favorito… y luego están los hermanos franceses Isaac & Nora, que, a sus 12 y 9 años, respectivamente, han decidido recuperar el legado del cancionero popular latinoamericano con una transparencia, una dulzura y una capacidad artística prodigiosa, y sin salir del salón de su casa».

Claro que eso de no salir del salón de su casa es algo que ha quedado viejo. Esta primavera les espera una gira por Latinoamérica que les va a llevar a Santiago de Chile, Buenos Aires, Río de Janeiro, Lima, Medellín y Bogotá, entre otros muchos espacios. Estarán presentando su disco compuesto de composiciones originales, ‘Premiéres Chansons’, que sale el 3 de marzo y del que se conocen dos sencillos: ‘Qué me habrán hecho’ y ‘No digas nada’. Esta última es nuestra «Canción del Día» hoy.

Se presenta oficialmente así: «‘No Digas Nada’ es la canción favorita de Isaac y Nora de este nuevo álbum. Es un poco diferente de lo que hemos tocado hasta ahora, porque no es una canción de un género de música latina, tiene un toque pop-rock de los 70’s y nos encanta. Es una canción de amor, con una letra alegre que habla de tranquilizar al ser querido, sin tener que decirlo. Sentimos que líricamente es un poco el contrario a ‘Veinte Años’. ¡Afortunadamente, a veces el amor puede ser feliz!».

Isaac et Nora recuerdan efectivamente al citado pop-rock de los 70 (también parece a veces un medio tiempo de ska), mientras el mensaje de la canción es el reverso positivo de ‘Don’t Speak’. Si el clásico de No Doubt nos hablaba de que es mejor no hablar para no afrontar una ruptura, esta canción es más bien «nos queremos tanto que no hace falta hablar». «No necesito palabras de amor / Porque al mirarte tus ojos divinos / Dicen que tu sientes lo mismo que yo» son las palabras que entona Nora, entre bonitos arreglos de cuerda y viento, pero sin perder el característico ritmo de la grabación a cargo de Diego Galaz y Sebastian Schon, conocido por su trabajo con Julieta Venegas o Soda Stereo.