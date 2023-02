Rihanna está en el centro del spotlight después de su actuación en la Super Bowl tras siete años sin subirse a un escenario, y después de que se revelase en el mismo segmento que la cantante está embarazada por segunda vez. Lo único que queda es que por fin lance nueva música original.

La superestrella ha hablado con Vogue sobre las posibilidades de lanzar su noveno disco en 2023, asegurando que «sería ridículo si no sale este año»: «Quiero que sea este año, pero solo quiero divertirme, quiero hacer música y vídeos», aseguraba RiRi. Sin embargo, las emocionantes declaraciones deben tomarse con precaución, ya que esta no era consciente de su embarazo en el momento de la entrevista. Aun así, es una buena señal.

Además, también se ha sabido que ni siquiera los bailarines del show sabían que Rihanna estaba embarazada hasta que la vieron enseñando la barriga: «No creo que nadie supiese que estaba embarazada», contaba la bailarina Laila Hayes a Entertainment Tonight. «Llevó el mismo atuendo durante uno de los ensayos pero estaba cerrada la cremallera», aseguraba Hayes.

Sobre el porqué de esta larga espera para nueva música, Rihanna lo achacaba a su último lanzamiento, ‘ANTI’ (2016), el cual considera su disco «más brillante»: «Me he puesto una presión a mí misma. Si lo nuevo no es mejor que eso entonces no merece la pena. No es la manera correcta de mirar la música porque la música es un medio y un espacio para crear, y puedes crear lo que sea. No tiene que atenerse a ninguna escala», afirmaba la de Barbados.

La banda Hoobastank, conocida por el hit ‘The Reason’ de 2003, también aprovechaba el boom de Rihanna para hacer saber a sus fans que rechazaron una colaboración con la cantante de 34 años, allá por 2005: «Cuando estábamos grabando nuestro tercer disco alguien de nuestro sello vino a hablarnos sobre una potencial colaboración con una «nueva artista» en una de las canciones», contaba el vocalista Doug Robb para Consequence. «Esto pasa todo el tiempo, así que dijimos «claro, ¿quién tienes en mente?», y era Rihanna. Ni yo, ni nadie de la banda habíamos oído hablar de ella», concluyó.