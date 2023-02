Rihanna actuará en los Óscar 2023

Ya se ha confirmado la primera actuación de los Óscar 2023, y es de alto calibre. Rihanna realizará cantará la balada ‘Lift Me Up’, nominada a Mejor Canción Original como parte del soundtrack de ‘Black Panther: Wakanda Forever’. La gala de los Óscar se celebrará el próximo 12 de marzo. En las próximas semanas se anunciarán el resto de actuaciones.

‘Lift Me Up’ le ha otorgado a Rihanna su primera nominación en los Óscar, pero se ha quedado sin el logro de ser la primera persona en actuar en los Óscar y en la Super Bowl en el mismo año. Phil Collins ya consiguió esta hazaña en el año 2000, aunque compartió escenario en la Super Bowl con Christina Aguilera, Enrique Iglesias y Toni Braxton. En ambos eventos cantó parte del soundtrack de la película ‘Tarzán’, y además la canción ‘You’ll Be in My Heart’ se llevó la estatuilla dorada.

- Publicidad -

Junto con ‘Lift Me Up’, también han sido nominadas en la categoría de Mejor canción original: ‘Hold My Hand’ de Lady Gaga, ‘This Is A Life’ de David Byrne, Ryan Lott y Mitski, ‘Applause’ de Diane Warren, y ‘Naatu Naatu’ de Kala Bhairava, M.M. Keeravani y Rahul Sipligunj. Además, Rihanna también realizó otra balada para la misma película, la pastelosa ‘Born Again’.

- Publicidad -