El listado de canciones de la banda sonora de ‘Black Panther: Wakanda Forever‘ revelado hace unos días incluía ‘Lift Me Up‘, la nueva balada de Rihanna, pero no ‘Born Again’ por algún motivo, y pese a que se sabía que RiRi había contribuido exactamente estas dos canciones a dicha banda sonora, que salía el pasado 4 de noviembre.

Hoy, día en que se estrena ‘Black Panther: Wakanda Forever’, aparece ‘Born Again’ finalmente en el disco, en concreto, al final de la secuencia. Y, como apuntaban las primeras informaciones, también es una balada. Sin embargo, ‘Born Again’ ya no suena tan navideña como ‘Lift Me Up’, sino que, más bien, adopta una forma más convencional de balada pop orquestada, arreglada con piano y cuerdas, sobre los cuales Rihanna de manera sentida que «daría todo por este lugar», que «donde quiera que estés, yo estaré» y que «moriría y volvería solo para amarte».

Si ‘Lift Me Up’ ha conseguido reajustar expectativas ante la nueva música de Rihanna, siendo un momento mono pero menor en su discografía, vuelve a ser el caso de ‘Born Again’, una co-autoría de The-Dream que imaginamos más bien ocupando el puesto medio o bajo de un disco de Rihanna o de cualquier otro artista. Está muy lejos de ser una composición tan inspirada como ‘Stay’: más bien trae la misma dosis de pastel que las baladas de sus dos primeros discos.

‘Lift Me Up’ y ‘Born Again’ serán, hasta nuevo aviso, las únicas novedades de Rihanna en bastante tiempo, pues la cantante ha confirmado que no hará coincidir su actuación en el intermedio de la Super Bowl con el lanzamiento de un nuevo disco. «Cuando anuncié la Super Bowl me dije: mierda, mis fans van a pensar que el disco está listo», ha declarado, «pero la Super Bowl es una cosa, y la nueva música es otra».



