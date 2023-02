Ana Mena y Natalia Lacunza lloran glitter en’ Me He Pillao x Ti’

En exactamente un mes, el 24 de marzo, verá la luz ‘BELLODRAMA‘, el nuevo álbum de Ana Mena. No sabemos si las bromas a costa del título casi bollo del disco seguirán sucediéndose hasta ese día: sospechamos que sí y solo podemos celebrarlo.

De momento, Mena sigue avanzando el disco y hoy presenta uno de los temas más esperados. ‘Me he pillao x ti’ es la anunciada colaboración con Natalia Lacunza, y no tiene nada que ver ni con ‘Un clásico’ ni con ‘Música ligera’ ni con ‘Las 12’.

La Canción Del Día para hoy, ‘Me he pillao x ti’ es el claro anticipo de que, en ‘BELLODRAMA’, Mena llorará mucho glitter. ‘Llorando en la disco’ es uno de los títulos anunciados y el ritmo post-disco de ‘Me he pillao x ti’ va por esa línea, mientras ni Mena ni Lacunza se pueden sacar de la cabeza la imagen de su «crush», que tanto les atormenta.

Con un registro vocal que solo nos hace pensar en la existencia de una Ariana Grande española, Mena suena como pez en el agua en el sonido electrónico de ‘Me he pillao x ti’, un tema producido por Dabruk aunque lo podría haber firmado CLUBZ. A Lacunza rara vez la escuchamos en contextos tan bailables, si bien no se nos ha olvidado que ya cantó con Videoclub en la estupenda ‘Enfance 80’.

Y de la autora de «mi ex era un capullo galáctico» hoy llega «no quiero que uses toda la ropa, y que estemos siempre en pelotas». Mena y Lacunza, enamoradas como dos adolescentes, hasta se imaginan «de boda» con esa persona a la que todavía no han dado un solo beso… porque está con otra y lleva en el «corazón un cartel de prohibido».

Os recordamos que Mena acaba de anunciar concierto en el WiZink de Madrid, y que también presentará su nuevo disco en otras ciudades como Barcelona o Valencia. También continúa la gira de Lacunza, que este mismo sábado recae en Razzmatazz. Después, DJ set con RUPTURA.