Inhaler, la banda del hijo de Bono, anuncia dos conciertos en España

Inhaler ha anunciado dos conciertos en nuestro país, en Madrid y Barcelona. La banda de rock irlandesa liderada por Elijah Hewson, hijo de Bono, acaba de lanzar su segundo álbum. ‘Cuts & Bruises’ será presentado el 27 de octubre en la sala Apolo de Barcelona y el 28 de octubre en La Paqui de Madrid.

Tras ser Top 1 en Reino Unido con el lanzamiento de su LP debut, ‘It Won’t Always Be Like This’, los irlandeses han regresado a lo alto de las listas al conseguir el Top 2 con ‘Cuts & Bruises’. El nuevo disco está producido por Antony Genn (Robbie Williams, Brian Eno, The Stone Roses) y Hewson, principal letrista del grupo, indica que las canciones «tratan menos del mundo que nos rodea y más de lo que ocurre dentro de Inhaler».

Ya fuimos testigos de la potencia del rock alternativo de Inhaler el año pasado en el Bilbao BBK Live, en el que ya se postulaban como una de las nuevas sensaciones del rock anglosajón. Las entradas para ambas fechas estarán disponibles a partir del 3 de marzo a las 9:30h en Live Nation y Ticketmaster, desde 25€. Además, las personas registradas en Live Nation tendrán acceso a una preventa el 2 de marzo, también a las 9:30h.

