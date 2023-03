Depeche Mode lanzan la antibélica ‘My Cosmos Is Mine’

Depeche Mode han lanzado el segundo adelanto del disco ‘Memento Mori’, que estará disponible el próximo 24 de marzo, sin anuncio previo ni nada. Su nombre es ‘My Cosmos Is Mine’ y llega tras la salida de ‘Ghosts Again’, el primer sencillo del grupo sin la presencia de Andy Fletcher.

A diferencia de ‘Ghosts Again’, ‘My Cosmos Is My Mind’ se trata de un adelanto con un sonido más oscuro y reposado, en el que Dave Gahan nos pide que no juguemos con su «corazón» o que no miremos a su «alma». Además, incluye un puente en el que los británicos abanderan el «no» a la guerra y desean el fin de las «muertes sin sentido».

Os recordamos que Depeche Mode presentarán su nuevo trabajo tanto en el Primavera Sound de Madrid como en el Primavera Sound de Barcelona. La edición barcelonesa tendrá lugar del 1 al 3 de junio en El Parc del Fòrum, y la madrileña del 8 al 10 de junio en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey.

