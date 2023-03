The Cure anuncian gira norteamericana, con su disco cada vez más cerca

The Cure han anunciado su primera gira norteamericana en siete años, compuesta por 30 conciertos durante los meses de mayo, junio y julio. Esta incluye tres fechas consecutivas tanto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles como en el Madison Square Garden de Nueva York. Además, podría significar que queda poco para saber más detalles sobre su esperadísimo nuevo disco.

‘Songs Of A Lost World’ será el primer LP de The Cure desde la salida de ‘4:13 Dream’ en 2008 y la banda ya ha adelantado algunos temas del proyecto en vivo. En concreto, cuatro de ellos: ‘Alone’, ‘Endsong’, ‘And Nothing Is Forever’ y ‘A Fragile Thing’. Además, Robert Smith describió el disco a NME como una pieza «oscura, despiadada e implacable», con un «espíritu similar» al querido ‘Disintegration’. Por el momento, esto es todo lo que se conoce sobre el álbum.

Smith ha hablado sobre la cuestión de los precios de las entradas, aclarando que «The Cure han acordado todos los precios de los tickets, y aparte de algunos asientos benéficos en el Hollywood Bowl, en esta gira no habrá entradas ‘Platinum’ ni con ‘precios dinámicos'», ha escrito el frontman en un email enviado a sus fans. Las entradas para el tour ‘Shows Of A Lost World’ saldrán a la venta el 15 de marzo.

