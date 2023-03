Chrissie Hynde dice que el Rock & Roll Hall Of Fame es un «timo total»

Chrissie Hynde, cantante de los Pretenders, se ha sumado a las voces que han criticado públicamente el Rock & Roll Hall Of Fame por su falta de equidad. La artista ingresó en el Salón de la Fama en 2005, junto a sus compañeros de banda, pero cuenta que lo hizo a regañadientes y que solo aceptó el premio porque no quería decepcionar a sus padres «como cuando me fui de Estados Unidos o me arrestaron en un manifestación de PETA». Hynde opina que el Rock & Roll Hall Of Fame no es más que el ejemplo de una «industria dándose palmaditas a la espalda a sí misma» e insiste en que no quiere tener ningún vinculo con ella porque es un «timo total» y «no tiene nada que ver con el rock ‘n roll».

Las palabras de Hynde llegan poco después de las de Courtney Love, quien, animada por las palabras de la periodista Jessica Hopper, ha denunciado la escasa representación femenina en el Salón de la Fama, recordando el ridículo porcentaje que las mujeres representan en el museo, apenas un 8%. Courtney recordaba que un artista debe esperar 25 años a ser ingresado, pero que una persona como Dave Grohl ha entrado dos veces, primero con Nirvana y después con Foo Fighters, mientras mujeres más veteranas que él, como Tina Turner, Carole King o Kate Bush, aún no lo han hecho.

Courtney no ha querido que el debate caiga en el olvido y ha firmado un artículo en The Guardian en el que profundiza en el tema. La ex integrante de Hole apunta que, entre los 10 primeros artistas que ingresaron en el museo, no había una sola mujer, que la pionera del rock n’ roll Sister Rosetta Thorpe solo entró en 2018 cuando el público afeó al museo su ausencia; subraya que Chaka Khan tampoco ha entrado a pesar de su influencia, recuerda que Prince entró en su primer año de elegibilidad, pero que Kate Bush no fue nominada hasta 2018, y saca a colación la polémica de las críticas a Meg White de los White Stripes, argumentando: «tienes la sensación de que si pudieran meter a Jack White sin ella, lo harían hoy mismo».

Quizá el dato más importante que comparte Courtney en su artículo es que solo 9 de las 31 personas que forman parte del comité son mujeres. La rockera cita al historiador Evelyn McDonnell, quien ha afirmado que «el 90% de las personas que votan en el Museo son hombres».

Aún así, Love no estaría totalmente de acuerdo con las palabras de Chrissie Hynde. Aún ve un valor al Rock ‘N Roll Hall of Fame: «Puedes despreciar al Rock ‘N Roll of Hame, decir que es una tumba llena de «boomers», pero siguen siendo un baluarte contra el borrado de los artistas, especialmente de las mujeres, quieran ellas estar ahí o más bien escupirles».