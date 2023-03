Al igual que The Velvet Underground hace dos años, Nick Drake recibirá su propio disco tributo compuesto por versiones de otros artistas. Sin embargo, a diferencia de ‘I’ll Be Your Mirror’, ‘The Endless Coloured Ways – The Songs Of Nick Drake’ incluirá 23 versiones de las canciones más icónicas de toda la carrera del músico británico y estará disponible el próximo 7 de julio.

Los primeros adelantos son ‘Cello Song’ por parte de Fontaines D.C. y ‘From the Morning’ de Let’s Eat Grandma. El primero con una potente base instrumental que se exhibe a lo largo de más de 5 minutos de duración, el segundo en clave de preciosa balada de dream pop onírico muy distanciada de la acústica original.

El proyecto incluirá los temas más queridos de los tres discos de Nick Drake (‘Five Leaves Left’, ‘Bryter Layter’ y ‘Pink Moon’), que serán reimaginados por 32 artistas contemporáneos de la talla deJohn Grant, Self Esteem y Philip Selway, entre muchos otros más. ‘The Endless Coloured Ways’ es una creación de Cally Callomon, mánager del patrimonio de Nick Drake, y Jeremy Lascelles, cofundador de Blue Raincoat Music.

Lascelles cuenta que la única directriz que dieron a los artistas involucrados era «ignorar la grabación original de Nick y reinventar la canción en su estilo único»: «A medida que los resultados fueron llegando uno a uno, nos emocionamos por la genialidad que había mostrado cada artista», destaca Lascelles. A su vez, Callomon ha aclarado que el disco fluirá de forma «cohesiva» y no como «una galería de piezas independientes»: «Si hemos tenido éxito o no en estas ambiciones, solo el oyente puede decidir», concluía Callomon.

Tracklist:

Season 1:

1) The Wandering Hearts – Voice From A Mountain (prelude)

2) Fontaines DC – ‘Cello Song

3) Camille – Hazey Jane II

4) Mike Lindsay feat. Guy Garvey – Saturday Sun

5) Bombay Bicycle Club and The Staves – Road

6) Let’s Eat Grandma – From The Morning

7) David Gray – Place To Be

Season 2:

8) John Parish and Aldous Harding – Three Hours

9) Stick In The Wheel – Parasite

10) Ben Harper – Time Has Told Me

11) Emeli Sandé – One Of These Things First

12) Karine Polwart and Kris Drever – Northern Sky

13) Craig Armstrong feat. Self Esteem – Black Eyed Dog

Season 3:

1) Bombay Bicycle Club and The Staves – Road (reprise)

2) Nadia Reid – Poor Boy

3) Christian Lee Hutson feat. Elanor Moss – Which Will

4) Skullcrusher and Gia Margaret – Harvest Breed

5) Katherine Priddy – I Think They’re Leaving Me Behind

6) AURORA – Pink Moon

7) Joe Henry and Meshell Ndegeocello – Time Of No Reply

Season 4:

8) Feist – River Man

9) Liz Phair – Free Ride

10) Philip Selway – Fly

11) John Grant – Day Is Done

12) The Wandering Hearts – Voice From A Mountain