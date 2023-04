Bebe Rexha tendrá a Snoop Dogg y a Dolly Parton en su disco

Bebe Rexha ha anunciado el tracklist oficial de ‘Bebe’, su tercer álbum de estudio. Este estará disponible el próximo 28 de abril e incluirá colaboraciones por parte de Snoop Dogg, Dolly Parton y David Guetta.

El nuevo disco es el sucesor de ‘Better Mistakes’, lanzado en 2021, y contiene los singles ‘I’m Good (Blue)’, ‘Heart Wants What It Wants’ y el reciente ‘Call On Me’. Bebe Rexha ya consiguió un hitazo global junto a David Guetta gracias a ‘I’m Good (Blue)’, que llegó al número 4 en el Hot 100 y que en estos momentos ocupa el puesto 19 del Top 50 Global en Spotify. Además del DJ y productor francés, Snoop Dogg aparecerá en la canción ‘Satellite’ y Dolly Parton estará en el cierre del disco, ‘Seasons’.

Por otro lado, Dolly Parton también ha anunciado un nuevo disco, titulado ‘Rock Star’. Estará compuesto por versiones de temas clásicos de artistas como Prince, Led Zeppelin o The Rolling Stones e incluirá las contribuciones de Paul McCartney, Stevie Nicks y Steven Tyler.

Tracklist:

1. ‘Heart Wants What It Wants’

2. ‘Miracle Man’

3. ‘Satellite’ (featuring Snoop Dogg)

4. ‘When It Rains’

5. ‘Call On Me’

6. ‘I’m Good (Blue)’ (with David Guetta)

7. ‘Visions (Don’t Go)’

8. ‘I’m Not High, I’m In Love’

9. ‘Blue Moon’

10. ‘Born Again’

11. ‘I Am’

12. ‘Seasons’ (featuring Dolly Parton)