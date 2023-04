Muere Carlos Tena, el periodista que hizo historia con Las Vulpes

El periodista musical Carlos Tena ha muerto a los 79 años a causa de un cáncer. Será recordado por programas de RNE como ‘Para vosotros jóvenes’ y ‘Clásicos populares’ de los años 70, dando después el salto a la televisión con ‘Popgrama’ junto a Diego A. Manrique. También por ‘Música maestro’ y ‘Caja de ritmos’. Después participó en ‘¿Pop qué?’ y ‘Auanbabulubabalambambú’. Ya en los 90, estuvo de jurado en ‘Lluvia de estrellas’ y ‘Tu cara me suena’, antes de retirarse a Cuba, de donde había vuelto en los últimos tiempos.

La noticia se ha hecho pública a través de Álex de la Nuez de Álex y Christina, que la ha comentado en Twitter tras haber sido informado del fallecimiento por la hermana de Carlos. Este falleció el jueves, fue incinerado y su deceso ha salido a la luz este viernes. El autor de ‘Chas y aparezco a tu lado’ ha recordado: “No puedo expresar el dolor que supone, ni me voy a explayar en una esquela. 45 años no se resumen en una frase”.

- Publicidad -

Forma parte de la historia del pop de nuestro país cuando Carlos Tena se enfrentó a una querella por presentar a Las Vulpes en televisión. La interpretación de ‘Me gusta ser una zorra’ costó la carrera al grupo femenino. Tena tuvo que dimitir y dijo sentirse “indefenso” por una persecución de medios conservadores como ABC y la derecha española.

Mercedes Milá le entrevistó 8 meses después sobre el incidente, como podéis ver en Youtube, bajo estas líneas, en una entrevista que corta la respiración. En aquel 1983 afirmó que ”no esperábamos una reacción tan brutal, sobre todo por parte de cierta prensa que se aprovechó de la «infantez» y de la «rijosidad». No pude prever que la reacción sería tan grande”. El periodista narra que un comité de ABC tardó 10 días en transcribir la letra de ‘Me gusta ser una zorra’, con un «traductor punky» que además «la tradujo mal», la publicaron, y entonces el Fiscal General decidió actuar solo contra el periodista.

- Publicidad -

Contaba: «dimití porque me sentía indefenso. La casa (RTVE) me defendió pero no apoyaban lo que yo había tratado de hacer: retratar lo que había en el país en el aspecto musical». Milá osa responderle que ‘Me gusta ser una zorra’ no retrata al país y Tena responde que sí y que hay «cosas más duras que no se dicen». Recuerda títulos de Siniestro Total y reivindica la letra de María Jiménez “penétrame que estoy deseando poseerte” o “rómpeme lo que me tengas que romper”, entre las risas de los presentes.

Va más allá y afirma: «la derecha siempre ha sido hipócrita en este país. Se escandalizan de cosas que no son escandalizables. La sublimación del escándalo está en el morbo que tenga cada uno, y la derecha es lo más morboso que hay en este país».

- Publicidad -

Además, realiza afirmaciones tan actuales como «que la radio y televisión no está con lo que dice la juventud» y pone el ejemplo de cuando le regalaban los discos de los Beatles porque eran unos «maricas». Milá le pregunta si es del Partido Comunista o por qué no se hace periodista político y responde: «me siento libre pero éticamente comprometido». Entre sus grupos favoritos del momento, sitúa a Golpes Bajos.