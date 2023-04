Jessie Ware viaja a Brasil en ‘Begin Again’

Jessie Ware tiene un nuevo disco preparado llamado ‘That! Feels Good!’ y sale este mismo mes, el 28 de abril. De él ya habíamos conocido el single ‘Pearls’. El sucesor del excelente ‘What’s Your Pleasure‘, que fue el 2º mejor álbum de 2020 para nuestra redacción, se ha inspirado en un tiempo que la cantante ha pasado en Sudamérica, por lo que está abiertamente influido «por el calor, el sudor y la sensualidad brasileñas». Universal indica que el punto de partida fue ‘Remember Where You Are‘, el tema que cerraba el álbum anterior.

Esa influencia se siente perfectamente en ‘Begin Again’, nuestra Canción del Día para este lunes. Tras un inicio un tanto ‘Rumore’, Jessie nos habla de la necesidad de reiniciarnos, abrumados por un trabajo que nos consume. «Camino por una delgada línea, entre la tierra y el cielo / ¿Por qué la realidad acaba con todos mis sueños?». Los instrumentos de viento y las cuerdas, así como por supuesto la voz de Ware, logran que ‘Begin Again’ sea un canto a la esperanza, un refugio que sólo la música es capaz de conseguir.

- Publicidad -

La cantante ha declarado sobre la canción que «‘Begin Again’ es donde empezó el disco», siendo compuesta junto a James Ford, Shungudzo y Danny Parker a través de Zoom «durante una miserable tarde de confinamiento». Anhelando el contacto físico con otras personas, la canción era una forma de «escapar a Brasil» e imaginar «cuerpos en la playa y romances vacacionales». «Adoro absolutamente esta canción y estoy muy emocionada de que la oigáis, tanto la bonita producción de James como los vientos de Kokoroko. Es la canción que supe que quería hacer en cuanto terminé ‘Remember Where You Are'».



Lo mejor del mes:



- Publicidad -