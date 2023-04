En medio del huracán mexicano, de ‘Flowers‘, de cualquier cosa de The Weeknd nueva o vieja, del k-pop, etc, parece que queda poco espacio para que triunfe alguna balada de las clásicas. La fórmula no está del todo perdida, y no solo gracias a Adele o Lewis Capaldi: recientemente, la balada doo-wop de Stephen Sanchez, ‘Glimpse of Us’ de Joji, ‘drivers license’ de Olivia Rodrigo o ‘Swallow’ de Lady Gaga han demostrado que una señora balada aún tiene cabida en las listas de éxitos.

Ahora hay que sumar a la lista ‘Daylight’ de David Kushner. Esta balada a piano ha conquistado las listas globales y actualmente es la octava canción más escuchada en el mundo. Su éxito se está haciendo notar especialmente en Reino Unido, donde el tema ya es top 2 solo por detrás de ‘Miracle‘, a pesar de que Kushner es estadounidense, en concreto, de Chicago. En el Billboard, ‘Daylight’ acaba de entrar en el puesto 48 y escalará posiciones en los próximos días.

‘Daylight’ es la típica balada basada en un amor al que nos sentimos irremediablemente atraídos a pesar de que no nos conviene. La melodía, aún influenciada por el folk-blues moderno de gente como Passenger o Mumford & Sons, es sentimental y melodramática hasta decir basta. Sin embargo, varios elementos juegan a su favor: la grave voz de Kushner sorprende a primera escucha y la producción admite pequeños matices de distorsión en la voz o en las guitarras eléctricas que contrarrestan la dosis de almíbar de la melodía. No extraña descubrir que detrás de la producción de ‘Daylight’ se encuentra Rob Kirwan, que ha trabajado con PJ Harvey, Hozier, Local Natives o hasta Depeche Mode.

El trasfondo de ‘Daylight’ es religioso, pues la letra está inspirada en la Biblia, en concreto en unos pasajes que a Kushner le inspiraron de niño. Kushner es cristiano y ‘Daylight’ lo exhibe abiertamente, en una letra en la que pide misericordia a Dios para que le libere de los «pecados» que el cantante -y su amante- esconden de la «luz del sol». Seguimos en 2023, conviene recordar.

Kushner no es exactamente un recién llegado. Aunque el suyo es uno de esos talentos curtidos en TikTok, Kushner ya tiene un disco en el mercado, ‘Footprints I Found’, y ‘Daylight’ no es su primer éxito: antes las virales ‘Mr. Forgettable’ y ‘Miserable Man’ -incluidas en dicho disco- lograban amasar cientos de millones de reproducciones en streaming. Sin embargo, ‘Daylight’ se convertirá pronto en el mayor éxito de su carrera.