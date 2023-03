El lanzamiento del remix de The Weeknd con Ariana Grande ha quedado un poco eclipsado en las listas globales por ‘TQG’ de Karol G con Shakira, que es actualmente la canción más escuchada en todo el mundo, finalmente superando incluso a ‘Flowers’ de Miley Cyrus.

Pero no ha sido así lógicamente en Estados Unidos con una canción en castellano, y el nuevo número 1 del Billboard Hot 100 es ‘Die for You’. Ya sabéis que la canción original de The Weeknd fue incluida en el disco ‘Starboy’ de 2016, llegando al puesto 43 en dicha lista, y aguantando 3 semanas en el top 100. Debido al viral en TikTok, el tema volvió a las listas oficialmente en septiembre de 2022. En octubre subió al top 40 y desde enero era top 10. Ahora sube al puesto 1 gracias al remix con Ariana Grande.

- Publicidad -

Y es que el tema se mantiene en el número 3 de lo más radiado de EE UU, sube al puesto 3 de lo más descargado en iTunes y similares, y sube al número 1 de las listas oficiales de streaming. El tema se ha reforzado con versiones instrumentales y aceleradas, que se han subido a plataformas y vendido por 69 centavos. Al tardar 6 años, 2 meses y 3 semanas en conquistar la cima, ‘Die for You’ es oficialmente el 2º tema que más tiempo ha tardado en ser número 1 de toda la historia de Estados Unidos, solo por detrás de ‘All I Want for Christmas Is You‘ de Mariah Carey, que tardaba 19 años, 11 meses y 2 semanas en lograrlo.

Curiosamente es el 7º número 1 en el Billboard Hot 100 tanto para The Weeknd como para Ariana Grande, y el 2º que comparten, tras el remix de ‘Save Your Tears’. The Weeknd ha sido antes número 1 con ‘Can’t Feel My Face’, ‘The Hills’, ‘Starboy’, ‘Heartless’, ‘Blinding Lights’ y los dos mencionados remixes con Ariana Grande. Esta ha sido top 1 con ‘Die for You’ y ‘Save Your Tears’, y antes con ‘Thank U Next’, ‘7 Rings’, ‘Stuck With U’ con Justin Bieber, ‘Rain on Me’ con Lady Gaga y ‘Positions’ en solitario.

- Publicidad -

En el universo paralelo español, ‘Die for You’ ha sido únicamente puesto 54, lugar al que ha entrado esta semana, siendo su peor dato internacional registrado. En Reino Unido ha sido número 4, en Alemania número 12 y en Francia número 22.

Finalmente, The Weeknd es también noticia por haber lanzado un disco en directo, ‘Live At Sofi Stadium’, grabado en noviembre de 2022.