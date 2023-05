Amaia ha creado un monstruo. Mentira, ellos solitos lo han hecho: La La Love You han anunciado el concierto más importante de su carrera. El 15 de marzo de 2024, los autores de ‘El fin del mundo’ actuarán en el WiZink Center de Madrid. Las entradas ya están a la venta en las webs de Intromúsica y Ochoymedio.

La La Love You acaban de publicar ‘Blockbuster’, su segundo disco, el primero en 10 años. Muchas cosas han pasado en todo este tiempo: el enorme éxito de ‘El fin del mundo’ durante la pandemia ha impulsado su carrera definitivamente, pues la canción suma a día de hoy 90 millones de streamings en Spotify y acumula varios Discos de Platino. La recomendación de Amaia en La Resistencia por supuesto ayudó.

- Publicidad -

Pero La La Love You (Roberto Amor, David Merino, Lydia Carré y Oscar Hoyos), también han sabido fidelizar a su público sacando más buenas canciones, yendo más allá de ‘El fin del mundo’: también acumulan streamings millonarios ‘El principio de algo‘ con Samuraï, ‘Quiero quedarme para siempre’ con RENEE o ‘Himno (para los que están jodidos)’. El efecto ‘El fin del mundo’ se ha notado también en singles previos como ‘Más colao que el colacao’ o ‘Laponia’. Entre todos conforman un repertorio exitosísimo que solo podía desembocar en una presentación en el WiZink.

Os dejamos con la extensa gira de La La Love You, que, además de desarrollarse en España, también pasa por México:

12 mayo – Talavera de la Reina – Fiestas

13 mayo – Torres de Cotillas (Murcia) – Festival Good Vibes

19 mayo – Sevilla – Interestelar

26 mayo – Málaga – Oh See! festival

27 mayo – Alicante – Spring Festival

1 junio – CDMX (México) – Bajo Circuito

2 junio – Toluca (México) – Teatro IMSS

3 junio – Querétaro (México) – Teatro IMSS

9 junio – Palencia – Palencia Sonora

10 junio – Palma de Mallorca – La Gran Verbena

16 junio – La Roda (Albacete) – Festival de Los Sentidos

22 junio – Madrid – Tomavistas Fest

23 junio – Viana (Navarra) – Mugacu Fest

1 julio – Vigo – Festival Terraceo

8 julio – A Coruña – Atlantic Pride

14 julio – Benicassim – FIB

21 julio – Valencia – Viveros

22 julio – Cádiz – No Sin Música

28 julio – Platja D’Aro (Girona) – Festival Idilic

5 agosto – Borja (Zaragoza) – Festival Amante

10 al 13 agosto – Aranda de Duero – Sonorama Ribera

18-19 agosto – Gandía – Festival Mediterránea

1-2 septiembre – Madrid – Coca Cola Music Experience

3 septiembre – Valladolid – Fiestas Valladolid

15 septiembre – Lugo – Caudal Fest

30 septiembre – Irún – Irún Zuzenean Festibala

7 octubre – Gran Canaria – SUM Festival

13-14 octubre – La Manga (Murcia) – Hermosa Fest



- Publicidad -