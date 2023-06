Kelis y Bill Murray estarían saliendo

La noticia que relaciona románticamente a Kelis y Bill Murray aparece ya en medios generalistas como El Mundo o La Vanguardia. Otros, como El Correo, ni siquiera mencionan a Kelis en el titular y simplemente se refieren a ella como la «nueva novia» 30 años más joven de Murray. Qué valor.

La exclusiva la ha dado The Sun US y después la han reproducido otros tabloides como PageSix. Kelis y Murray se conocen desde hace tiempo y, de hecho, existe una imagen de ambos juntos tomada en junio de 2022, en el backstage de Mighty Hoopla, un festival de Londres. Burray habría acompañado a Kelis en otros conciertos. Ninguno de ellos ha confirmado o desmentido la noticia.

Nadie podría haber adivinado realmente la supuesta relación entre Kelis y Murray, aunque, según The Sun US, a ambos les han unido sus recientes experiencias vitales. El marido de Kelis, el fotógrafo Mike Mora, falleció el año pasado a los 37 años a causa de un cáncer, y la ex-mujer de Murray, Jennifer Butler, murió en 2021 a la edad de 57 años por causas que no han sido desveladas.

La relación entre Butler y Murray fue tumultuosa. Ambos se divorciaron en 2008, 11 años después de contraer matrimonio, después de que Butler acusara al actor de ‘El día de la marmota’ y ‘Ghostbusters’ de violencia doméstica y de adicción al sexo, al alcohol y a la marihuana. Recientemente, varias mujeres han acusado a Murray de acoso sexual.

Antes de conocer a Mike Mora, Kelis estuvo casada con el rapero Nas y su matrimonio también estuvo envuelto en polémica. Ambos se casaron en 2005 y, 4 años después, Kelis pidió el divorcio de Nas citando diferencias irreconciliables. En 2018, Kelis habló públicamente acusó a Nas de haberle sometido a actos de violencia física y psicológica durante sus años de casados.