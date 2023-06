El Sónar vuelve a celebrarse este fin de semana en Barcelona, los días 15, 16 y 17 de junio, celebrando además su 30 aniversario. El cartel cuenta tanto con gigantes como Aphex Twin, Oneohtrix Point Never o Bicep como con joyas imperdibles del calibre de Amelie Lens, Black Coffee o Shygirl. La programación del Sónar, históricamente un espacio de representación y celebración del arte hecho por personas queer y LGBTQ+, vuelve a brillar también en este aspecto, con un línea de artistas en la que nos queremos detener hoy, pues vuelve a ser imprescindible en toda su amplitud y eclecticismo: aquí hay tecno, voguing, disco «popper», saxofón, hip-hop, ritmos latinos y más.

Honey Dijon

Leyenda del house de Chicago, Honey Dijon publicó el año pasado una de las sorpresas de la temporada, el divertido ‘Black Girl Magic’, un disco de house hedonista que nos lo hacía pasar en grande en la pista de baile. Después de las colaboraciones de Dijon con grandes del pop como Beyoncé o Madonna, la DJ y productora no decepcionaba.



700 Bliss

El dúo de Filadelfia formado por la rapera Moor Mother y DJ Haram tiene mucho que decir en su disco, aunque este se titule ‘Nothing to Declare’. Sobre duras bases de hip-hop y de house y simples del derbake, un instrumento de percusión árabe, 700 Bliss denuncian la violencia política de Estados Unidos y de paso reivindican su lugar en el mundo como mujeres queer y no blancas.



Samantha Hudson

La reina de los bajos fondos vuelve al Sónar para presentar su nuevo EP, ‘AOVE’, y que con él un nuevo show en el que seguirá habiendo mucho ritmo makinero y bakala, pero también inteligencia artificial, gráficos 3D. Samantha nos tendrá como ella en ‘Adicta al sonido’, pegada a la pista.



MikeQ

El voguing y la cultura drag se harán un hueco en el Sónar de la mano de MikeQ, uno de los nombres más reconocidos de la escena ballroom actual. El vogue-house de Michael Cox ha dado la vuelta al mundo, sus vogue balls en Nueva Jersey son imperdibles y uno de sus temas, ‘Feels Like’, es sampleado en el disco de Beyoncé.



JOVENDELAPERLA

Con su colectivo y fiesta CULPA, Jovendelaperla ofrece un espacio de representación para las personas trans y no binarias de Madrid, un espacio en el que, como DJ, Perla Zúñiga da rienda suelta a sus interesantes exploraciones electrónicas y también a su poesía.



Cakes da Killa

La representación LGBTQ+ en el hip-hop ya la damos prácticamente por sentada, pero cuando Cakes da Killa empezó a rapear desde su perspectiva gay, el artista estaba abriendo camino casi sin saberlo. En Sónar presentará su disco ‘Svengali’, en el que se entrega a los ritmos del Jersey club o el ballroom house.



Manuka Honey

Uno de los sets más delirantes del Sónar es el que ofrecerá Manuka Honey, cofundadora del colectivo queer latino de Londres SUZIO y DJ conocida por sus divertidos sets que mezclan electrónica de club con sonidos latinos. Ella dice que es una chica “desquiciada y hostil” y seguro en su sesión lo demuestra.



Bendik Giske

Entre las apuestas a descubrir del Sónar por su peculiaridad se encuentra la de Bendik Giske, saxofonista conocido por su técnica de respiración circular y por la fisicalidad de sus actuaciones. En su música, Giske explora lo queer como un concepto inherentemente propio del futuro.



Horse Meat Disco

Si buscas un set de disco “con aroma a popper” en el Sónar solo tienes que acudir al de Horse Meat Disco. El grupo, nacido de una fiesta queer semanal los domingos en Londres, lleva sus ritmos disco y house por todo el mundo y en Sónar se acompañará de Prosumer, conocido residente del Panorama Bar berlinés.



Colin Self

En su obra, el artiste, compositor y coreógrafe estadounidense Colin Self explora ideas de género, comunicación y conciencia. En el Sónar presenta ‘The Architecture of Friendship’, su precioso proyecto con el compositor aragonés Santiago Latorre, en el que explora el cuidado comunitario.



ISAbella

Hablar de cultura queer en Barcelona es hablar de la fiesta MARICXS, que este año ha cumplido un lustro de vida convertida en una meca de la rave barcelonesa. Su cofundadora ISAbella estará en el Sónar pinchando con la australiana Roza Terenzi, uno de los primeros fichajes del también sello y colectivo LGBTQ+ dedicado a la liberación feminista y queer por la vía del tecno.



Héctor Oaks

Madrileño afincado en Berlín, Héctor Oaks se ha dado a conocer por su sonido de tecno bruto y energético. El DJ ha pinchado en algunas de las fiestas gay más importantes del mundo, como la Herrensauna berlinesa, y también en el icónico club Bassiani, de Tbilisi. En Sónar presentará nuevo show, ‘Fuego universal’.