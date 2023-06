Tras Warner y Universal, Alejandro Sanz se pasa a Sony

Alejandro Sanz es la nueva incorporación de Sony Music. El cantante ha hecho una parada en su gira ‘SANZ en Vivo’ para cerrar este acuerdo con su nueva casa discográfica. Por su parte, Sony ha comentado en su comunicado que el objetivo de esta nueva etapa es «continuar desarrollando el legado y la proyección internacional del artista».

Esta firma llega después de algo más de 10 años trabajando en Universal y tras 20 años, antes, en Warner. “Feliz de unirme a la familia de Sony Music, una compañía en la que tengo muchos amigos, con los que comparto el amor por la música. Estoy seguro de que juntos nos vamos a divertir haciendo lo que más nos gusta”, ha explicado el cantante durante la firma.

Además, el presidente de Sony, José María Barbat, ha puesto en valor la relación de Alejandro Sanz con otros artistas. «He visto de cerca su relación con Niña Pastori, con Malú y con Dani Martín, he participado de su colaboración con Alicia Keys, pude comprobar su contribución al fenómeno Rosalía, cuando fue nombrado Person of the Year en los Grammy… y eso lo hace todavía más grande a mis ojos», explicaba.

Hasta la fecha, Alejandro Sanz suma 18 álbumes publicados, 25 millones de discos vendidos y más de 80 discos de platino en España. También ha colaborado con Alicia Keys, Shakira, Destiny’s Child, Camila Cabello, Laura Pausini, Juan Luis Guerra, Marc Anthony o Nicky Jam, entre otros. Hace algunas semanas el cantante de ‘Corazón partío’ era noticia por sus declaraciones acerca de su salud mental.

Querido y admirado @AlejandroSanz, ¡todo un honor para nosotrxs darte la bienvenida a tu nueva casa, @sonymusicspain, #LaCasadelArtista! pic.twitter.com/e3SRXFdKSy — Sony Music Spain (@SonyMusicSpain) June 14, 2023