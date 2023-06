Pitingo y el cómico Quequé han protagonizado estos días un duro altercado en Twitter en el que se han intercambiado todo tipo de acusaciones e insultos. Pitingo decía querer a Pedro Sánchez fuera del gobierno lo antes posible, Quequé afeaba al cantante su derivación hacia la ultraderecha y utilizaba una serie de palabras que llevaban a Pitingo a acusarle de “cobarde” y “racista”, entre otras cosas.

El autor de ‘Olé y amén’ nunca se ha cortado en hablar de política y, en los últimos tiempos, se ha mostrado contrario a la relación del Gobierno con Bildu o ha pospuesto conciertos en Cataluña debido a la tensión política. Pero Pitingo probablemente dejará de hablar de política, al menos por un tiempo.

- Publicidad -

En un mensaje publicado en Twitter, Pitingo denuncia que una persona amenazó hace tres años a su familia con hacer daño a su hijo, hasta el punto de que tuvo que ponerle escolta para ir al colegio. “Hoy hablando con mi mujer, me ha dicho, cariño, para ya de hablar de política, por favor, tengo miedo de ir por la calle y que nos hagan algo”. Pitingo agrega: “Yo he calmado a mi mujer y la entiendo perfectamente, pues hay mucha gente que tiene mucha maldad y son capaces de hacer lo que sea con tal de hacer daño”. Antonio Manuel Álvarez Vélez asegura que la policía nunca ha logrado identificar a la persona que amenazó a su hijo.

El artista pide perdón a su familia por la polémica que sus opiniones han causado en redes, y añade que espera que “ojalá el tiempo calme todo este revuelo de odios y nos respetemos como toda la vida, con nuestros más y nuestros menos, pero sin odios”.

- Publicidad -

Pitingo también tiene palabras para sus fans: “Quiero agradeceros todo el apoyo siempre pues no han sido años fáciles y hemos sufrido todo tipo de insultos, señalamientos, vetos y campañas de desprestigio y ahí habéis estado siempre, para lo bueno y no tan bueno”.

En el comunicado, Pitingo no expresa explícitamente una decisión de dejar de hablar de política, pero es lo que da a entender, también en su conclusión: “Espero entendáis mi decisión, no quiero que mi mujer y mi hijo tengan miedo por culpa de mis arranques y de no callarme ante nada ni nadie, pero mi familia es lo que más quiero en este mundo y su felicidad es la mía”.