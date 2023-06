Pitingo y Quequé se lían a insultos en Twitter

Pitingo, cantante de éxito, inventor de la «soulería» y protagonista de la mejor noticia de la historia de El Mundo Today (o una de ellas), vuelve a ser noticia por motivos políticos. Por un lado, Pitingo y, por el otro, el humorista Quequé, se han enzarzado en una riña tuitera a raíz del acercamiento de Pitingo a la derecha.

El origen de la discusión se encuentra en un tuit de Antonio Manuel Álvarez Vélez en el que el cantante animaba a sus seguidores a votar el 23 de julio para «echar a ese presidente sinvergüenza». Quequé se burlaba entonces del posicionamiento político de Pitingo en un tuit borrado, y el cantante contestaba: «Cuando me veas de frente agacharás la cabeza como la última vez que nos vimos, no tuviste cojones de cruzar una mirada conmigo. Eres un cobarde y lo sabes».

A Héctor de Miguel no le suena haberse cruzado nunca con Pitingo y se lo hacía saber: “No soy consciente de haberme cruzado contigo nunca, igual no te reconocí y te ignoré, como la mayoría de la población hace con tus crímenes musicales». A lo que añadía: «Hace mucho que no hago las cosas «por cojones», pero entiendo que tú el cerebro lo tienes ahí y eso explica casi todo». A continuación, Quequé daba la enhorabuena a Pitingo «por todos esos bolos que te van a caer en los ayuntamientos de Vox» y le daba la bienvenida «al mundo de los subvencionados», a lo que agregaba: «Ya tenían mujeres, negros y homosexuales y les faltaba un gitano. Creo que ya podemos llamarte Pidjango».

Al último mensaje de Quequé, Pitingo respondía contundente y tildaba al cómico de «racista»: «Me gustaría saber qué razas son las que deberíamos votar a vuestra querida y sectaria izquierda. Me parece miserable, pues antes que gitano soy persona. Te sale el racista que llevas dentro y lo dicho, cuando me veas, no agaches la cabeza como la última vez». El presentador de ‘Hora veintipico’ respondía: «Te falta comprensión lectora y las respuestas de tus fans son bastante homófobas. Oh, sorpresa. Lo dicho, felices bolos en los ayuntamientos de V🤮X, Pidjango. Y tranquilo, no tengo pensado ir a Punta Cana en breve, patriota».

La trifulca ha terminado con Pitingo compartiendo un vídeo en el que Quequé manifiesta que el etarra ‘Txapote’ (que participó en el asesinato de Miguel Ángel Blanco) «ya ha cumplido su deuda con la sociedad, pero Pitingo no». El cantante responde: «¿Y tú dices que ya ha cumplido su deuda con la sociedad? Díselo a sus familiares, seguro se reirán de tu chiste, que tío más malo eres». En otro tuit, Pitingo asegura que él y su equipo están «estudiando» demandar al cómico.