La policía de Murcia da la razón a Rocío Saiz: «No hubo delito»

Rocío Saiz no cometió ningún delito durante su actuación en el Orgullo de Murcia, ha confirmado la policía local e informa El Diario. La cantante fue increpada por un agente por quitarse la camiseta y descubrir sus pechos durante una actuación, un gesto que repite desde hace 10 años cuando canta ‘Cómo yo te amo’ de Rocío Jurado. Se le acusaba de alterar el orden público, de exhibicionismo y de desacato a la autoridad.

Sin embargo, la Justicia da la razón a Saiz: “No existe ningún delito y por eso no va a haber ningún atestado judicial; no se pretendía perturbar el ejercicio a los derechos de la artista”, ha explicado la Jefatura de la Policía Local de Murcia. El agente está siendo investigado vía expediente: “Con esta investigación vamos a determinar la responsabilidad del inspector, si se deriva alguna; la actuación no fue la correcta y por eso se abre un expediente”.

Según informa la policía de Murcia, el agente pudo basar su decisión en el artículo 38 de la Ley Mordaza que considera faltas graves “la realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituya infracción penal”. Sin embargo, su aplicación ha sido incorrecta en el caso de Saiz. Sergio Ramos, jurista, explica que «ese artículo especifica que tienen que ser actos obscenos, y ahí no hubo ninguno; tampoco hubo exhibicionismo, ni acto de carácter sexual, simplemente se descubrió los pechos como un acto político”. Ramos señala que el artículo 38 de la Ley Mordaza “no está hecho para eso, no hay base jurídica y además la Ley Mordaza no puede aplicarse a conciertos ni eventos culturales”.

Saiz ha celebrado la noticia: «Que asuman que ha sido un abuso de poder es la mayor felicidad que puedo tener después de la humillación que sufrimos por parte de este señor».

Por otro lado, Saiz ha hecho un llamamiento a los medios para que combatan actitudes como la del periodista Antonio Naranjo, que, una vez terminada la conexión con Saiz durante el programa ‘En boca de todos’ de Cuatro, ha «insultado» a la artista y declarado que «lo que hago es un circo». Saiz ha reprochado al programa que no le haya permitido defenderse, y ha tachado su acción de «humillante».