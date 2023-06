Beyoncé y SZA, grandes ganadoras de los BET Awards

Beyoncé y SZA han sido las artistas más premiadas en los premios BET de este año. Beyoncé y su ‘Break My Soul’ se llevaron el premio elegido por la audiencia, el Viewer’s Choice Award, y también el premio que la organización de los BET otorga a canciones motivadoras de mujeres empoderadas (BET Her Award).

Ella y SZA compartieron premio en la categoría del Álbum del Año por ‘Renaissance’ y ‘SOS’, respectivamente. Además del disco del año, SZA se llevó el reconocimiento al Vídeo del Año (por ‘Kill Bill’) y el premio a Mejor Artista Femenina de R&B/Pop.

Aunque Drake era el artista con más nominaciones, 7 en total, no se llevó ningún premio en solitario. Ganaba la Mejor Colaboración por ‘Wait for U’, con Future y Tems, y el premio a Mejor Grupo (por su reciente álbum) con 21 Savage. También en esta categoría estaban nominados Quavo y Takeoff, que no se llevaron el galardón, pero dieron la actuación más importante de la noche con ‘Bad and Boujee’. Era la primera vez que se juntaban después de la muerte de Takeoff el año pasado, y a él le dedicaron su reunión.

Otros premiados: Mejor Artista Masculino de R&B/Pop fue para Usher y Chris Brown; Latto conseguía el premio a la Mejor Artista Femenina de Hip Hop y Kendrick Lamar al Mejor Artista Masculino de Hip Hop. El reconocimiento al Mejor Artista Revelación fue para Coco Jones, que también actuó con ‘ICU’.

No solo Quavo, Takeoff y Coco Jones se subieron al escenario durante la gala de los premios. También Lil Uzi Vert, Ice Spice, Latto o GloRilla tuvieron su momento y dieron actuaciones de lo más comentadas en redes. También hubo en los premios espacio para celebrar a la gran Tina Turner, lo hizo Patti LaBelle con la canción ‘The Best’.

Por último, en cuanto a música, la canción premiada en la categoría de Premio Dr. Bobby Jones al Mejor Gospel/Inspirational fue para ‘Bless Me’, de Maverick City Music y Kirk Franklin (tiene el récord de estos premios). Además, Teyana «Spike Tey» Taylor se llevó el premio al Director de Vídeo del Año, Burna Boy al Mejor Acto Internacional, y Libianca al Mejor Nuevo Acto Internacional. Obviamente también se homenajeó a Busta Rhymes (este año el Premio a la Trayectoria Profesional lo ganó el rapero, escritor y productor) de la mano de BIA, Coi Leray y Spice, entre otros.