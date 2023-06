Lewis Capaldi ha anunciado su retirada temporal de los escenarios por motivos de salud relacionados con el síndrome de Tourette que padece y que ha afectado a su reciente actuación en el festival de Glastonbury, y a otras que ha realizado en el pasado.

La gira mundial de Capaldi queda por tanto cancelada, también sus dos fechas en España, programadas en septiembre en Barcelona y Madrid. Dcode anunciará nuevas incorporaciones a su cartel próximamente.

Capaldi explica su decisión en un comunicado publicado en redes: «Solía disfrutar de cada segundo de los conciertos, pero lo cierto es que todavía estoy aprendiendo a ajustarme al impacto que el Tourette tiene en mí, y el sábado quedó claro que necesito pasar más tiempo poniendo en orden mi salud física y mental, de manera que pueda seguir haciendo lo que amo por mucho más tiempo».

Capaldi es uno de los artistas más exitosos actualmente en Reino Unido, pues su debut, ‘Divinely Uninspired to a Hellish Extent‘, fue el disco más vendido de las islas en dos años consecutivos, 2019 y 2020; y su segundo trabajo, ‘Broken By Desire to Be Heavenly Sent‘, ha vuelto arrasar.



