Lewis Capaldi anuncia nuevas fechas para Madrid y Barcelona

Lewis Capaldi canceló sus dos conciertos de la gira ‘Broken By Desire To Be Heavenly Sent’ en España por «razones médicas», según informó Live Nation. Además, el propio artista publicó un comunicado en el que detallaba las razones de esta cancelación de última hora. Por suerte, no ha pasado mucho tiempo para que Capaldi encuentre nuevas fechas en España.

Los nuevos conciertos de Lewis Capaldi en nuestro país serán los días 8 de septiembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 9 de septiembre en Madrid, aunque para este último el recinto y la fecha de salida de las entradas se anunciarán próximamente.

Las entradas para el concierto de Barcelona saldrán a la venta el miércoles 29 de marzo a las 11h en Live Nation y Ticketmaster. Además, todas las personas que compraron entrada para los conciertos planificados para marzo en Barcelona y Madrid han recibido un email mediante el cual podrán acceder a una preventa exclusiva a partir del lunes 27 de marzo a las 11h.

La noticia del aplazamiento de los conciertos del escocés en Barcelona y Madrid llegaba después de la cancelación de sus shows en Zurich y Milán, a raíz de una bronquitis que le impedía cantar con normalidad.

europe i’m so so sorry 💔 pic.twitter.com/MzYMUyS6Ch — Lewis Capaldi (@LewisCapaldi) March 10, 2023

