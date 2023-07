Lady Gaga no deberá pagar medio millón a la mujer que devolvió sus perros perdidos

Lady Gaga continúa sumando victorias en el caso del secuestro de sus dos bulldogs franceses: la cantante no deberá pagar 500.000 dólares a Jennifer McBride, la persona que devolvió los perros, porque está condenada en relación al suceso, al ser una de dos cómplices.

Como recordaréis, en febrero de 2021 dos atracadores sorprendieron a Ryan Fischer paseando los perros por las calles de Hollywood y le robaron los dos canes a punta de pistola. Un tercero perro logró huir. El amigo de Gaga forcejeó con los atacantes y recibió un disparo en el pecho que le mantuvo hospitalizado varias semanas. En total, cinco personas fueron condenadas en relación al secuestro. El autor del disparo afronta 21 años de prisión.

En un acto de desesperación, Gaga ofreció 500.000 dólares a la persona que entregara sus dos perros sanos y salvos, «sin hacer preguntas». Una mujer, Jennifer McBride, devolvió los perros y reclamó el dinero. Sin embargo, se descubrió que McBride tenía conexiones con el delito (salía con el padre de uno de los secuestradores) y fue acusada de ser cómplice del secuestro. McBride fue condenada por recibir propiedad robada con conocimiento de causa.

Hace unos meses, McBride demandó a Gaga por no haber pagado el dinero prometido. La estrategia no ha funcionado pues, ahora, un juez ha desestimado su demanda al considerar que «le permitiría beneficiarse de su irregularidad admitida». En otras palabras, ni McBride ni nadie «puede sacar beneficio de su propio acto delictivo”. McBride tiene 20 días para recurrir la demanda, pero todo apunta a que no verá un duro, y que Gaga seguirá feliz con sus perros.

Últimamente, la autora de ‘Chromatica‘ ha querido comunicarse con sus fans y explicar por qué no está tan activa en redes como antes. Gaga no para y, además de promocionar sus diferentes proyectos de cosmética, acaba de terminar el rodaje de la próxima película de ‘Joker‘.