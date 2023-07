Rita Ora: «Con este disco soy una artista nueva, he nacido otra vez»

Rita Ora es una de las pop stars destacadas de Reino Unido de la última década. Una de esas caras que en Reino Unido todo el mundo conoce dada su presencia en medios, de teles a tabloides. Cuatro de sus singles, estos son, ‘R.I.P.‘ (2012), ‘Hot Right Now’ con DJ Fresh (2012), ‘How We Do (Party)’ (2012) y ‘I Will Never Let You Down’ con Calvin Harris (2014) han alcanzado el número 1 en las islas británicas. Y los que no son, probablemente, los mejores: ‘Anywhere’ se quedó en el 2 y es el single más exitoso de su carrera.

Un tema, este ‘Anywhere‘, que cambió el rumbo de la carrera de Rita Ora, y nos enamoró definitivamente de ella. Su segundo disco, ‘Phoenix‘, contenía otros hits del tamaño de ‘Let You Love Me’ (top 4) y ‘Your Song’ (top 4) y joyas escondidas como ‘Velvet Rope’ que siempre reivindicaremos.

Rita pone en circulación su nuevo disco ‘You & I’ este viernes 14 de julio. Una vez tuvimos oportunidad de hablar con ella y no pudo ser, así que es un honor poder entrevistarla por fin con motivo de la salida de este álbum que es, en sus palabras, el más personal y artístico de su trayectoria hasta la fecha.

¿Qué significa sacar este disco para ti?

Es muy importante para mí. Básicamente he escrito todas las canciones, he estado muy involucrada en la composición y en el sonido, y me he permitido hablar de todas las cosas de las que no he podido hablar en los últimos dos años. Siempre he intentado ser positiva con mi música, compartir mi amor por la vida, ser auténtica y honesta, y creo que con este disco lo he conseguido.

¿Para conseguir esa autenticidad ha sido indispensable que tú escribas las canciones?

Sí, es algo que he tachado de mi lista, he hecho un disco realmente sólido del que me siento orgullosa. Creo que es mi disco más artístico. Me gusta hacer discos de pop valientes pero creo que en este he tomado una dirección artística diferente.

Cuando dices que has escrito canciones, ¿te refieres a las letras o a las melodías? ¿Ambas?

Tengo un diario en el que iba escribiendo letras, conceptos e ideas. Después iba al estudio y proponía una idea de canción. El proceso fue parecido con todas las canciones: basándonos en una idea o concepto escribíamos una buena canción.

Cada canción habla de una fase del enamoramiento. ¿Esta especificidad, a nivel compositivo, te ha inspirado?

Sí. Es algo que nunca había hecho antes. Con este disco siento que soy una artista nueva, que empiezo de nuevo y que me presento por primera vez al público. Siento que he nacido otra vez.

«‘Praise You’ es una de las primeras canciones que escuché en mi vida que venían del mundo del dance o la electrónica»

‘Praising You‘ se basa en un sample de Fatboy Slim. ¿Opinas que es una elección poco obvia para samplear?

‘Praise You’ forma parte de la historia del dance británico. Cualquier persona que venga de Reino Unido la reconocerá. En mi caso, ‘Praise You’ es una de las primeras canciones que escuché en mi vida que venían del mundo del dance o la electrónica. Me enamoré de esa música, y empecé a salir por discotecas, gracias a Fatboy Slim, por eso saco tantas canciones de dance y colaboro con DJs, porque me encanta. ‘Praise You’ está en la memoria colectiva de muchos británicos y ha sido un honor hacer una canción basada en ella.





«Eurovisión me puso muy nerviosa: ha sido muy grande para mí y para toda mi familia»

Cantaste ‘Praising You’ nada menos que en Eurovisión. ¿Estabas nerviosa antes de salir?

Estaba muy nerviosa, Eurovisión siempre ha sido muy grande para mí y para toda mi familia, igual que para vosotros en Europa. Estoy muy orgullosa del resultado de la actuación, era la primera vez que cantaba la canción en la tele y creo que quedó muy elevada gracias a la producción y a los bailarines.

¿Recuerdas cuándo viste Eurovisión por primera vez?

¡Desde que tengo memoria! Creo que tenía 8 o 9 años y ya hacíamos fiestas en casa.

También te ha influido el rock 70, tipo Led Zeppelin, en el corte titular, ‘You & I’. Tu voz es rockerilla…

Sí, tengo una voz rasposa, y me gusta poder cantar canciones de este tipo, más suaves y románticas, y poder contar una historia. Mis discos suelen tener mucho apoyo de la producción, las canciones usan muchos «drops» y cosas así que hacen los conciertos muy divertidos, pero también está bien poder cantar baladas.

«Tengo una voz rasposa, y me gusta poder cantar canciones más suaves y románticas»

¿Hay un sample de Rick James en ‘That Girl’?

Es de ‘Party All the Time’ de Eddie Murphy, es de los ochenta, es una de mis canciones favoritas, creo que está bastante infravalorada. En ‘That Girl’ intento volver a las raíces de mi primer disco, es un regreso a esa imagen de chica fiestera, pero la protagonista es otra persona, es la típica chica guay que ves en una fiesta y a la que quieres conocer.



Es divertida la portada. ¿Es un juego meta entre tú y el público?

La portada reflexiona sobre los días que vivimos hoy en día pegados a la tecnología. Quería que fuera una portada personal. La foto está tomada en mi casa. Quería usar tecnología en la portada para recordar la locura de vida que estamos viviendo. La pantalla de detrás simboliza el hecho de que me siento observada continuamente, pero también el hecho de poder contar mis propias historias.

Te has adueñado de tus masters. ¿Por qué has tomado esta decisión?

Porque podía y tuve la oportunidad, antes no. Creo que es una manera moderna de pensar en la música, no tiene que ser como antes. Hay diferentes maneras de estar en esta industria. Me gusta dar este ejemplo a los artistas jóvenes.

«La música te sale del alma y la tecnología hay ciertas cosas que no puede hacer»

¿Te interesa la inteligencia artificial? Algunos artistas me han contado que lo utilizan en el estudio.

Yo sigo aprendiendo, soy muy nueva en el tema. A Taika (Waititi, NDE: su marido) le interesa más que a mí. Me gusta como idea, pero creo que la música te sale del alma y que la tecnología hay ciertas cosas que no puede hacer.

El disco habla sobre estar abierta al amor, también a una misma. ¿Cuál es la mayor lección que has aprendido últimamente?

Creo que estamos aprendiendo continuamente, pero la paciencia es algo que realmente he aplicado a mi vida. Antes quería que todo pasara demasiado deprisa. Cuando empecé en la música, mi carrera explotó muy rápido y me acostumbré a eso. He aprendido a ser paciente con mi creatividad.

En ‘Notting Hill’ rememoras tu adolescencia.

Es una de mis canciones favoritas del disco. Este disco no habla solo sobre una relación, habla también del amor a una ciudad, a un sitio. Notting Hill es un sitio muy famoso de Londres, pero también era donde vivía, tengo muchos recuerdos allí. Quería rendirle homenaje y para mí es muy emocionante cantar esa canción.

Si pudieras decirle algo a tu yo de 17 años, ¿qué sería?

No te preocupes, todo es como debe ser.