Ska-P ha denunciado que la Fiscalía de Múnich le ha prohibido tocar su canción ‘Intifada‘ en un concierto: «La fiscalía de aquí nos ha enviado a 2 policías antes del concierto para avisarnos que si tocábamos “intifada” procederían a parar el concierto y nos llevarían detenidos a toda la banda, al equipo técnico y responsables del festival, ya que consideran delictiva la canción. Es la primera vez en 29 años que nos ocurre algo así.»

Ska-P ha suprimido ‘Intifada’ de su setlist para evitar que los integrantes de la banda, su equipo y los responsables del festival Tollwood Sommerfestival, que acogía dicho concierto, sean detenidos por las autoridades alemanas. En su lugar, Ska-P ha leído un comunicado en el que critica la actitud del gobierno de Múnich y la «censura» de su canción, mientras uno de sus miembros ha izado la bandera palestina.

«Alguno de vosotros piensa que Ska-p es antisemita?», empieza el comunicado de Ska-P. «Estamos asombrados con esta acusación tan seria porque siempre hemos defendido a los pueblos oprimidos y entre ellos a la comunidad Judía que siempre han sido perseguidos a lo largo de la historia. La derecha extrema está amenazando seriamente a Europa, Alemania incluida, y ellos sí que son antisemitas entre otras muchas cosas horribles. Ahora se estarán frotando las manos viendo cómo se nos censura hoy. Nuestro apoyo a la liberación de Palestina no cesará hasta que el Estado de Israel les devuelva sus tierras y acepten la creación de un estado Palestino. Hace unas horas, 2 policías nos han comunicado en nombre de la fiscalía que la canción “Intifada” está considerada como un delito aquí en Munich, si tocásemos la canción pararían el concierto y seriamos detenidos, no solo la banda sino todo el staff y los responsables del festival. Para que esto no ocurra, no tocaremos la canción y vamos a hacer protagonista a la misma sin que suene una nota».

Días antes del concierto, Ska-P adelantó que «nos están tachando de antisemitas algunas malas lenguas en Alemania» y aclaron que «NO SOMOS ANTISEMITAS», poniendo como ejemplo la canción ‘Intifada’: «Desde nuestro ateísmo respetamos a todas las personas religiosas sea cual sea su religión, no a las religiones en sí, ya que creemos que jamás podrás pensar libremente si creces entre dogmas y adoctrinamientos. Nuestra canción «Intifada” es una denuncia a la ocupación por parte del Estado de Israel al pueblo de Palestina, a los asentamientos y robo de tierras, a la brutal segregación y a la negativa por parte del Estado de Israel y sus socios de la creación de un Estado Palestino. Ser ANTISIONISTA no es ser ANTISEMITA. Conocemos la historia y sabemos la persecución a la que ha estado sometida la comunidad judía a lo largo de los tiempos, en especial en la Segunda Guerra Mundial, siempre nos hemos declarado antifascistas y tenemos canciones que así lo reflejan, por eso mismo jamás aceptaremos el Sionismo. Cuidado con las mentiras y las manipulaciones, que ahora están a la orden del día».

‘Intifada’ se encuentra entre los temas más populares de Ska-P, pues supera los 11 millones de reproducciones en Spotify. El tema forma parte de ‘Que corra la voz’, el álbum de Ska-P de 2002. La letra contiene versos como «Seis miliones de judíos aniquilados de la forma mas cruel / Un genocidio imperialista por ejércitos fascistas, de la historia hay que aprender» o «Palestina está sufriendo en el exilio la opulencia de Israel / Por un gobierno prepotente, preparado para la guerra, por tú ya sabes quién».