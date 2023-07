Miranda Lambert afea a dos fans que se tomen un selfie mientras canta

Miranda Lambert, estrella del country en Estados Unidos, ha parado este fin de semana un concierto en Las Vegas para llamar la atención de dos fans que se tomaban un selfie mientras ella cantaba.

El vídeo que está circulando por redes muestra a Miranda Lambert cantar su balada ‘Tin Man’ hasta que decide parar la música. «Estas chicas están más preocupadas de sacarse un selfie que de escuchar la canción, y me estoy cabreando un poco». Entonces el público aclama a Miranda -aunque también parecen oírse abucheos- y la artista continúa: «No me gusta, no me gusta nada. Estamos aquí para escuchar música country. ¡Estoy cantando un poco de música country, joder!» A continuación, Lambert reanuda la canción.

Las dos chicas fans de Miranda Lambert cuyo gesto la cantante ha afeado, pueden haberse ido a casa con la cara colorada… o decepcionadas con su artista favorita, a la que seguramente se encontraban viendo en las primeras filas.

Por su parte, Miranda puede decir que es afortunada de que nadie le haya tirado un teléfono al escenario que ha aterrizado en su ojo, como le pasó a Bebe Rexha, o un brazalete que también le ha golpeado un ojo, como a Kelsea Ballerini, o un juguete sexual como el que alguien regaló a Lil Nas X; o que un fan haya asaltado su escenario, como le ocurrió a Ava Max; incidentes todos ellos ocurridos solo en el último mes. La palma se la he llevado P!nk recogiendo las cenizas de la madre de un fan. Con razón Adele ha tenido que advertir al público que es capaz de «matar» a quien le tire algo.

Otros artistas están tan acostumbrados a que sus fans les lancen cosas que ni siquiera entienden el revuelo que está habiendo. Así lo ha expresado Billie Eilish en unas declaraciones recientes. Harry Styles no se ha pronunciado, pero él ya es un escudo humano: los «regalos» de sus fans le han golpeado en el ojo o incluso en los genitales. Si le has visto recientemente en concierto sabrás que en su escenario llueven objetos todo el tiempo.

Miranda Lambert se dio a conocer en Nashville Star en 2003 y, desde entonces, ha publicado ocho álbumes de estudio, el último de ellos, ‘Palomino’, en 2022. ‘Tin Man’, la canción que interrumpió en Las Vegas, pertenece a su disco de 2016, ‘The Weight of These Wings’.