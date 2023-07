Maikel Delacalle: «Este es el año de los canarios»

Ya son muchos años desde que Maikel Delacalle adoptó el mote cariñoso que le puso su abuela («de la calle») por estar siempre fuera de casa y comenzó a hacer música. El artista de Tenerife lo hizo para salir de una vida que le había llevado a malos sitios, incluso a estar en un centro de menores. Y así, llegó a los oídos de mucha gente por canciones como ‘Mi Nena’, ‘Ganas’,’Condiciones’ y la colaboración con Mahmood, ‘Soldi’. Aunque el sonido R&B siempre le ha funcionado, ha hecho mucho reggaetón y trap. Despúes de 5 años de su último y único EP, ‘Calle y Fe’, Maikel Delacalle ha estrenado ‘CÓDIGOS’. Hablamos con él de este nuevo trabajo, del R&B, de la música de Canarias y de la fe. Todo lo responde con una sonrisa, incluso las cosas más personales.

Después de tantos singles y un EP. ¿Sientes que este álbum es tu primer gran trabajo?

Sí, sí que lo siento. No digo que en los otros trabajos no me haya implicado tanto, me he implicado 100%. Pero creo que este es el primer disco en el que del 1 al 100 trabajé todas y cada una las esquinitas. Me sentaba con el productor, las letras las cuadré todas sin nadie que metiera nada… Todo hecho exclusivamente por mí. Y también, el amor que le puse a este disco no tiene nada que ver con nada en lo que haya trabajado. Todo lo hago con amor, porque amo lo que hago y toda la música que he sacado la he hecho porque me gusta, pero es que esto me encanta. Es el trabajo de mis sueños.

Códigos es una palabra muy compleja, con muchos significados. ¿En ‘CÓDIGOS’, tu álbum, te refieres a códigos morales o de que tipo?

A todo un poco. Todos sabemos que al final, los códigos, son las leyes que no están escritas. Cosas que deben o no deben respetarse. En mi caso, soy una persona que me he movido por mis códigos toda la vida. Muchas veces no hago aquello porque aquello me puede traer X problema.

Tengo mis códigos y mis códigos hicieron que yo saque este disco. Para mí también significa demostrar lo que soy, sacando un disco que no tiene nada que ver con lo que está en la escena, no es nada mainstream ni está de moda. Estoy sacando lo que me da la gana, básicamente. Y haciendo lo que me gusta.

Has hecho un álbum de R&B. ¿Por qué es esto? ¿Has querido hacer un disco ajeno a la moda del reggaetón?

Ya no solo alejarme. En 2016 cuando yo me pegué, me pegué con R&B y algo de trap, pero básicamente R&B, melodías muy mías. Yo me di cuenta de que ese sonido es lo que a la gente le encanta de mí.

También fui como un pionero en esto del R&B en España. Y, quién mejor para seguir llevando la corona que yo. A día de hoy hay muchos que me dicen el rey del R&B en español. Y con orgullo llevo esa corona. En este disco quiero demostrar que sí, que eso está bien dicho.

¿Crees que es un género y estilo que están de vuelta? ¿O nunca se han ido del todo?

Nunca se ha ido. Es atemporal, yo siempre he pensado que el R&B y el hip hop son géneros atemporales. El hip hop, no el rap. El rap es diferente. Que me corrija la gente que sabe de estadísticas, pero para mí, el rap es el lado más underground y el hip hop lo abarca todo: rap, cultura hip hop, grafitis, DJ… Me encanta el R&B y el hip hop.

Hemos escuchado el góspel con Kanye, que lo usó con ‘Sunday Service’ y también lo ha hecho Pharrell para el último desfile de Louis Vuitton. ¿Por qué has querido hacer un tema de este estilo?

Nombraste a dos bestias. No he decidido hacerlo por ninguno de ellos dos, aunque soy fanático de Kanye y Pharrell está en mi top 5 de artistas. Lo hice porque en mi familia mi abuela era muy religiosa, y todos estos coros vienen de la Iglesia. Además, yo de pequeño vi una película que me marcó: ‘Sister Act’. En esa película sale Lauryn Hill, que, por cierto, también está en mi top 5 de artistas favoritos.



Es un tema con una letra bastante personal y emotiva. Hablas de perder a tu madre, ¿por qué has querido que suene, en cierta manera, alegre?

Cuando en la Iglesia dicen: “Oh, happy day!” o “Oh, Jesus is back!”, es como triste y alegre. Ellos hacen lo contrario, ellos dicen “hoy es un día alegre” pero lo cantan medio tristón. Yo quería hacer lo contrario: canto “Oh, mama se fue”. Y no es nada bueno, pero uno puede jugar con eso. El sentimiento triste va a llegar igual, porque hablo de algo muy duro. Pero también quería que sonara en todos lados. Si lo hubiera hecho más triste quizá no hubiese podido sonar en cualquier sitio.

Las cuatro colaboraciones de este disco son con artistas canarios: Quevedo, Bejo, Eva Ruiz y We$t Dubai. ¿Ha sido casualidad o intencionado?

Es aposta porque quería hacer todo de la tierrita. El que me conoce sabe que soy de los artistas que más featurings internacionales tiene aquí en España: Justin Quiles, Eladio Carrión, Cazzu… Y en mi disco podría haber sacado a cualquier artista internacional, sinceramente. Pero prefería hacerlo con producto nacional. Más que nada porque creo que es el año de los canarios.

Así que, elegí a unos de mis artistas canarios favoritos. Me gustan todos los artistas de mi tierra: Lucho, La Pantera, Juseph, cualquiera de Locoplaya, Cruz Cafuné es de los que más respeto… Con cualquiera me puedes esperar una canción dentro de poco. Pero en el disco elegí a estas 4 personas.



Últimamente se ha hablado mucho de unión entre artistas canarios, casi como un movimiento propio. De hecho, Cruz Cafuné dice en su último álbum, en ‘Me Muevo Con Dios’, algo como “no hay competencia, cuando gana uno ganan todos”. ¿Lo vives así?

Qué barra, puto Cruzzi. Claro que lo vivo así. Yo soy de Tenerife y cuando Las Palmas (el club de fútbol) subió a primera, lo celebré como si fuese mi equipo. Porque pertenece a Canarias, y en Canarias somos unas islas que hemos estado en solitario mucho tiempo, apoyándonos entre nosotros solos.

Yo ya tenía canciones que estaban pegadas en mi tierra, pero nos hemos salido después. Y hoy en día ya no es que nos hayamos salido, es que Canarias está conectado directamente con Madrid. Creo que eso gracias a gente como yo, Cruzzi, todos los que llevamos más tiempo. Y también gente como Quevedo y todos los chavalitos que están saliendo ahora. Ellos están haciendo que se expanda y en futuro probablemente un canario abrirá la boca y lo que diga funcionará.

¿Por qué crees que ha sido ahora este boom de la música canaria?

Yo creo, sinceramente, que ha triunfado por la unión. Por separado cada uno hacía lo suyo y todos tienen mucho talento. Pero hay un dicho que dice: “Solo llegas más rápido, pero en equipo llegas más lejos”. Es lo que nos pasa a los canarios.

El ejemplo está en ‘Cayó La Noche’. No hace falta que sea en canciones en las que estemos todos, pero es que compartimos las cosas de todos, nos apoyamos. Aunque no lo compartamos en redes todos los días, sacan una canción y yo me alegro mucho, me la escucho el primero. Somos fanáticos entre nosotros mismos y nos queremos mucho, nos deseamos el bien.

Es verdad que entre artistas de la península parece que se muestra menos esa unión o buen rollo.

Quizá también porque el que es de Granada es de Granada, el que es de Sevilla es de Sevilla. Nosotros decimos: “Somos canarios”. Tenemos 7 islas diferentes y 7 acentos diferentes, pero somos uno. En España lo que hace falta es darse cuenta de que están todos en el mismo pedacito de tierra. Bueno, que nosotros somos canarios pero españoles, podemos apoyarnos entre todos.

El tema con Quevedo es un remix de una canción, ‘Mi Nena’, que tiene unos cuantos años. ¿Por qué rescatar ese tema para la colaboración con él?

Primero, porque es un himno. Y segundo, porque me lo pidió él (risas). Me decía “si algún día haces un remix quiero montarme”. Era de sus canciones favoritas. Y yo le dije: «Cabrón, vamos a hacerlo, ni me lo preguntes». El objetivo era que él se subiese a un tema que le gustase.

Yo subí un video a Instagram y en el vídeo me comentó algo. Yo por privado le dije: “Oye, no dejes muchos datos por si hacemos el tema”. Y así surgió todo.



Hace poco, en una entrevista con Rick Rubin, Rosalía decía que, para ella, Dios era creador y el artista, mensajero. Tú mencionas a Dios en varias ocasiones e incluso le dedicas ‘Con Dios Delante’. ¿Compartes esta visión?

Qué buena, qué bonito, tío. Lo veo así. Me acaba de dejar flipando Rosalía, porque ha dicho exactamente lo que yo pienso. En mis entrevistas digo que yo siempre llevo un mensaje. A mí me dieron un don para que yo llevase ese mensaje. Tengo el poder de hacer que ese mensaje llegue a las personas que me escuchen.



¿Cuál es ese mensaje?

Mi mensaje es: ama mucho a tu familia, eso es lo primordial. Pero también es que trabajan, en equipo, en familia y que luchen por sus sueños. Que visualicen una meta y la consigan. Eso siempre será lo que quiero transmitir.

¿A ti te ha ayudado Dios en el camino de ser artista?

Sí, claro. Me ha ayudado a tener una fe a la que aferrarme para que las cosas me salgan bien. Tengo que decir que, independientemente de mi fe, soy yo mismo el que he tirado para adelante. Pero sí, tengo mucha creencia.

¿Algún tema que tengas ganas de tocar en conciertos porque le tengas especial cariño?

Cualquier tema del disco. Sin ir mas lejos, la de góspel, por ejemplo. Me encantaría llevarme al corito por ahí.

Quizá este álbum es más diferente a lo que has hecho hasta ahora. ¿Te interesa evolucionar como artista y hacer cosas diferentes?

Ahora mismo estoy cómodo, pero como ya saben Maikel Delacalle es un artista polifacético, sé hacer de todo. En un futuro podrán escuchar cosas diferentes; ahora mismo quiero centrarme única y exclusivamente en este sonido, y que la gente explote mucho este disco. Durante mucho tiempo voy a darle caña.