Kanye vuelve a Twitter

Hace 8 meses que el Twitter (ahora llamado X) de Elon Musk suspendía la cuenta a Kanye West por incumplir la política de la red social. Concretamente, fueron los mensajes antisemitas: subió una foto de una esvástica dentro de una Estrella de David. Ahora, Musk le ha devuelto la cuenta al artista con el check dorado, lo que no permitirá a Kanye monetizar su cuenta.

Aunque los mensajes de odio que el rapero propagó por todos los medios posibles le costaron la cancelación, hay quienes decían que lo que había colmado el vaso era otra cosa. Y es la foto que Kanye publicó de Elon Musk sin camiseta en el yate de un magnate. El empresario desmintió que la razón fuese «publicar fotos poco favorecedoras suyas». Dijo, incluso, que la foto «le había servido de motivación para perder peso».

- Publicidad -

Kanye West, que ha producido algunos de los temas del último álbum de Travis Scott, no ha twitteado nada de momento. Y Musk espera que cuando lo haga, «no lo use para compartir discursos de odio», según informa The Wall Street Journal. También por eso tiene el check dorado, porque así no podrá tener beneficios de su cuenta ni postear anuncios.

- Publicidad -