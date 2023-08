Karol G, segura y sexy en la secuela de ‘MAÑANA SERÁ BONITO’

Como ya anunciaba la semana pasada, Karol G ha estrenado la segunda parte de ‘MAÑANA SERÁ BONITO’ y está en su ‘Bichota Season’. En este nuevo álbum, la artista muestra una energía más oscura, sobrada y sensual que en los temas anteriores. En este trabajo Karol, que suena a rap, trap y reggaetón, cuenta con colaboraciones como las de Kali Uchis, Young Miko, Dei V y Peso Pluma.

‘MAÑANA SERÁ BONITO (Bichota Season)’ recoge 10 canciones entre las que se encuentra ‘S91’ o ‘Mi Ex Tenía Razón’. En esta última, Karol G reconoce haber querido honrar a Selena Quintanilla, y se capta a la perfección. Es un canto a esos ex que dicen «nunca encontrarás uno como yo». Pues Karol responde: «Encontré uno mejor, que me trata mejor».

Entre los feturings, se encuentra un reggaetón básico en sonido y contenido en ‘QLONA’, el tema con Peso Pluma. En ‘ME TENGO QUE IR’, con Kali Uchis, las dos artistas se turnan para mostrar sus voces más melódicas y dulces. También ocurre esto en ‘DISPO’, la canción que Karol hace con Young Miko, que es un reggaetón tristón.

En el álbum se ve que la cantante de ‘CAIRO’ ha querido mostrar una seguridad y sensualidad que tuvieron menos cabida en ‘MAÑANA SERÁ BONITO’. En ‘OKI DOKI’, por ejemplo, lo deja claro: «No me digas puta / El error fue tuyo y la vida es mía». Además, en el primer tema de disco, Karol G usa un meme que le ha perseguido los últimos meses: ella hablando inglés exagerando su acento colombiano.

