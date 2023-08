Florence + the Machine lanza recopilatorio de 39 canciones

En la época del streaming los recopilatorios han pasado a mejor vida. Rihanna, probablemente la mejor artista de singles de la pasada década, nunca ha publicado un recopilatorio. Tampoco Justin Bieber, ni Katy Perry, ni Lady Gaga lo han hecho. Llevando la contraria, The Weeknd lanzaba uno por el Record Store Day, a principios de 2021, de cara a su actuación en el intermedio de la Super Bowl, que alcanzaba el segundo puesto tanto en Estados Unidos como en Reino Unido.

Otros artistas que se han animado a publicar compilaciones de éxitos o en general de temas que abarcan toda su carrera son Nicki Minaj o hasta Noel Gallagher. Mientras, grupos veteranos como Pet Shop Boys o Garbage han seguido explotando su legado con nuevos y atractivos recopilatorios.

La última artista en animarse a lanzar un disco de «greatest hits» es Florence + the Machine. Claro que ‘Under Heaven Over Hell’ no es el típico recopilatorio, sino un trabajo que reúne todos sus singles esenciales y también otros temas favoritos de la artista. Así, en el tracklist figuran títulos fundamentales de la carrera de Florence + the Machine como ‘Dog Days are Over, ‘Shake it Out’, ‘What Kind of Man’ o el reciente ‘My Love’, con otros como ‘Choreomania’ o ‘June’. Eso sí, se queda fuera por misteriosas razones ‘You’ve Got the Love’.

Abriendo con ‘Heaven is Here’, uno de los cortes incluidos en su último disco, ‘Dance Fever‘, uno de los mejores de 2022, ‘Under Heaven is Here’ repasa cortes igualmente clave de la carrera de Florence como ‘Hunger’, ‘Ship to Wreck’, ‘Only for a Night’ o ‘Free’, y no olvida hacerle un hueco a ‘Mermaids’, la rareza de ‘Dance Fever’ que Florence publicó en abril.

‘Under Heaven is Here’, que, de momento, solo está disponible en streaming, es un repaso a las mejores canciones de la carrera de Florence + the Machine que te librará de tener que confeccionar tu propia playlist de Spotify. Por supuesto, el recopilatorio llega con Welch enfrascada en una gira mundial que le acaba de llevar a Bilbao BBK Live y que, en pocas semanas, le traerá a Cala Mijas.

1. Heaven Is Here

2. Dog Days Are Over

3. Choreomania

4. Delilah

5. Hunger

6. Shake It Out

7. King

8. Cosmic Love

9. Spectrum

10. Falling

11. My Love

12. All This And Heaven Too

13. Drumming Song

14. Ship To Wreck

15. Free

16. Third Eye

17. Between Two Lungs

18. Big God

19. Rabbit Heart (Raise It Up) ***

20. What The Water Gave Me

21. Which Witch

22. Dream Girl Evil

23. My Boy Builds Coffins

24. Girls Against God

25. Seven Devils

26. Blinding

27. The Bomb

28. What Kind Of Man

29. Never Let Me Go

30. Mermaids

31. Only If For A Night

32. June

33. No Light, No Light

34. Mother

35. The End Of Love

36. Cassandra

37. Heartlines

38. I’m Not Calling You A Liar

39. How Big, How Blue, How Beautiful