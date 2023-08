Cancelado un show de José Manuel Soto tras sus insultos a Pedro Sánchez, sus votantes y madre

José Manuel Soto, uno de los más severos críticos del gobierno de coalición, no solo entre los artistas sino entre todos los españoles, ha vuelto a cargar contra él, en este caso contra el PSOE. El cantante ha acudido a Twitter para expresar lo siguiente: “Voy a aprovechar este momento de sosiego veraniego junto al mar para hacer uso de mi libertad de expresión y cagarme en Pedro Sánchez, en su puta madre y en los millones de hijos de la gran puta que están de acuerdo con que España esté en manos de sus peores enemigos. Que os jodan”.

Esta vez su acción ha tenido consecuencias de cara a su carrera y el Ayuntamiento de un pueblo de Jaén ha decidido cancelar su concierto del próximo 9 de septiembre. En concreto ha sucedido en Villacarrillo, como informa la CADENA SER.

Desde esta localidad, en que gobierna el PP con mayoría absoluta, han comunicado lo siguiente: «Queremos dejar claro que estas declaraciones son su responsabilidad personal y no representan la postura oficial del consistorio ni reflejan las opiniones de nuestro Gobierno local. Como institución fomentamos la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre TODOS los ciudadanos, sin importar sus diferencias políticas, religiosas o de cualquier otra índole».

José Manuel Soto ha vuelto a acudir a Twitter para argumentar: «En España te puedes sonar los mocos con la bandera, quemar fotos del Rey, pitar al himno, apedrear a la @guardiacivil o montar homenajes a los asesinos de ETA, y no pasa nada, pero si te enfrentas con los traidores que quieren destruir nuestra patria eres un nazi cargado de odio».

Finalmente ha pedido disculpas: «Llamar “hijo de puta” a alguien es una expresión popular muy española que está en El Quijote y en todos los clásicos, no hay que ofenderse tanto. A mí me llaman a diario fascista, nazi y cosas peores y me lo tomo con deportividad. Dicho esto pido disculpas a los ofendidos, buenas noches».

