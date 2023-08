Del Water Gap echa de menos el deseo en ‘All We Ever Do is Talk’

Del Water Gap es el proyecto de pop-rock del cantautor estadounidense afincado en Brooklyn Samuel Holden Jaffe. Con dos discos publicados, ‘Alive from Fresno’ (2019) y ‘Del Water Gap’ (2021), Jaffe ha desarrollado un sonido de pop-rock ochentero que revela evidentes vínculos con grupos como The Killers, Kings of Leon o White Lies, también en aspiraciones comerciales.

En origen, Del Water Gap fue una banda que afrontó cambios de formación constantes: en un punto de su historia una desconocida Maggie Rogers formó parte del grupo durante seis meses. Finalmente y después de varias bajas, Del Water Gap se convirtió en el proyecto en solitario de Samuel Holden Jaffe, que siguió colaborando con Rogers en su segundo disco.

- Publicidad -

Como decimos, las ambiciones de Del Water Gap parecen ir más allá de quedarse en un proyecto underground. Es evidente escuchando su mayor hit, ‘Ode to a Conversation Stuck in Your Throat’, que agregando influencias de la Americana suma 72 millones de reproducciones en Spotify. Otro de sus singles destacados, ‘Better Than I Know Myself’, suena listo para llenar festivales o estadios.

Ahí podríamos escuchar también los tres últimos singles de Del Water Gap, los que avanzan el lanzamiento de su tercer disco, ‘I Miss You Already + I Haven’t Left Yet’, que sale el 29 de septiembre. Arlo Parks es la artista invitada en el largo en un corte aún inédito, ‘Quilt of Steam’.

- Publicidad -

Ese sonido de pop-rock comercial con ecos a los 80 se hace patente en estos tres singles publicados. ‘All We Ever Do is Talk’ y ‘Coping on Unemployment’ se dirigen a las estrellas con sus panorámicas melodías y teclados cósmicos, mientras ‘Losing You’ se sirve de ritmos de batería y acentos de bajo más propios del funk-rock, aún cuidando el valor de una buena melodía.

Especialmente estelar es ‘All We Ever Do is Talk’, la Canción Del Día de hoy. Un chute de nostalgia guitarrera dedicado a un deseo que se ha apagado: «no hacemos más que hablar, estoy tan exhausto, damos vueltas a lo mismo hasta la náusea», canta Jaffe. El artista echa de menos la pasión de los primeros meses, «cuando nos conocimos en un hotel a las 3 de la mañana y se nos oía desde el pasillo». Jaffe se pregunta «si volveremos a tener esa sensación otra vez», pero la desesperación que expresa la melodía de ‘All We Ever Do is Talk’ parece contener en sí misma la respuesta.