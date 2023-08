Oneohtrix Point Never ha anunciado nuevo disco. ‘Again’ sale el 29 de septiembre y, como de costumbre, propone un interesante concepto. Será una «autobiografía especulativa», en palabras del sello Warp: «El álbum imagina que podría haber sido, a medida que el artista ha ido creando su música a través del espacio y el tiempo. ¿Qué decisiones anticiparon algunas realidades? ¿A qué podrían haber sonado esos otros mundos?»

‘Again’ no cuenta con single oficial de momento. Lo que Oneohtrix ha publicado, en lugar de un adelanto, ha sido un tráiler que muestra a varias personas de la calle de lo más variopintas intentando pronunciar su complicado nombre artístico.

- Publicidad -

‘Again’ será el primer álbum de estudio de Daniel Lopatin desde el lanzamiento, en 2020, de ‘Magic Oneohtrix Point Never‘, que dejó el insospechado single ‘Nothing’s Special‘ reforzado con una colaboración de Rosalía.

Antes de convertirse en el productor fetiche de The Weeknd, el artista número 1 en el mundo, Oneohtrix Point Never ya era uno de los productores de electrónica más influyentes de las últimas décadas. Sus discos ‘Replica‘ (2011) y ‘R Plus Seven‘ (2013), cargados de samples de ensueño, y su trabajo pionero en el sonido vaporwave le han llevado a convertirse en un nombre clave de la música experimental de nuestra época. The Weeknd lo fichó inicialmente en ‘After Hours‘ (2020) y siguió trabajando con él en ‘DAWN fm‘ (2022). Además, Lopatin se encargó de la dirección creativa de la actuación de Abel Tesfaye en el intermedio de la Super Bowl.

- Publicidad -

El pasado mes de junio, Oneohtrix Point Never ofreció uno de los mejores conciertos vistos en el Sónar de Barcelona.

Tracklist de ‘Again’:

01 Elseware

02 Again

03 World Outside

04 Krumville

05 Locrian Midwest

06 Plastic Antique

07 Gray Subviolet

08 The Body Trail

09 Nightmare Paint

10 Memories of Music

11 On an Axis

12 Ubiquity Road

13 A Barely Lit Path