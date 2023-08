Bob Dylan mandó una letra a Post Malone, y este no la usó

El productor de Woodstock, Nueva York, Michael Cash ha concedido una entrevista a Rolling Stone que ha dejado una curiosidad: Post Malone estuvo a punto de publicar un tema con letra inédita de Bob Dylan, pero al final no sucedió, y además ya no va a suceder.

La historia es que Michael Cash ideó un proyecto durante la pandemia al modo de lo que en 2014 había supuesto ‘Lost on the River: The New Basement Tapes’. En aquel disco artistas como Elvis Costello o Marcus Mumford cantaban letras inéditas de Bob Dylan. La idea de Michael Cash era hacer lo mismo pero con artistas de rap y por eso pensó en Kendrick Lamar, J. Cole y Post Malone. Lo pensaba llamar ‘The Attic MP3’s’.

Post Malone dijo que sí y además el representante de Bob Dylan, Jeff Rosen, estuvo de acuerdo. Tardó semanas en responder, pero cuando lo hizo, mandó a Cash un mensaje a las 2 de la mañana diciendo: «Bob va a escribirte algo. Tiene algo en mente que quiere elaborar específicamente para este proyecto». La letra que Dylan mandó correspondía a un tema llamado ‘Be Not Deceived’, que versaba según Michael Cash, «sobre la pérdida de la inocencia y lo que la gente sufre. Hablaba de niños privados de sus derechos, sin padres, sin guardianes, ni apoyos ni nada. Hablaba de salir y construirte tu propio camino. Era honestamente poesía. Muy bonita».

Se cuenta que Post Malone lloró cuando leyó la letra, acudió a grabar con Michael Cash y dieron vueltas al texto hasta culminar la grabación «en un 40%». Tuvo «un principio, un final, un puente, un estribillo, pero no llegó a ser una pieza completa de música». Post Malone tuvo que dejar el estudio, imaginamos que dada su apretada agenda, y el proyecto quedó ahí.

El caso es que ya no es posible que vea la luz, pues Jeff Rosen ha decidido junto a su representado Bob Dylan, recuperar la letra de ‘Be Not Deceived’, quién sabe si para algún tipo de nuevo proyecto. Cash lo recuerda así: «parece que nadie trabajó con expectativas, y parece que simplemente nadie se comunicó bien. Hicimos una pieza de música que molaba mucho y las cosas se pusieron raras. Realmente raras».

La noticia se corresponde con una declaración que realizó Post Malone en el programa de Jimmy Fallon en 2022 y que sorprendió al mundo. En aquel programa, el autor del reciente ‘Austin’ aseguró que a veces había intercambiado DM’s con Bob Dylan. «Es increíble… Siempre ha sido una voz en mi cabeza, siempre he apreciado su música y apreciado su composición».