Beyoncé bate récord de gira femenina y presenta peli para ‘Renaissance’

Según expertos en récords como la cuenta ChartData, más atentos a cifras diarias que los propios artistas, Beyoncé ha batido el récord de la gira femenina más exitosa de la historia. El ‘Renaissance Tour’ que ya vimos pasar por Barcelona hace unos cuantos meses, continúa su camino por el mundo, habiendo superado los 461 millones de dólares recaudados. La Wikipedia recoge que hay noches que incluso se han superado los 15 millones recaudados (!!).

Esto deja atrás los 410 millones de dólares que había recaudado el ‘Sticky & Sweet Tour’ de Madonna, correspondiente a su disco ‘Hard Candy’. Por lo tanto, a falta de que el tour termine, estamos hablando ya de la gira femenina que más dinero ha recaudado en la historia. Como curiosidad, Madonna es referenciada en el mismo show de B, pues suena el remix de ‘Break My Soul’ con ‘Vogue’.

Por otro lado, Above the Line informa en exclusiva de que la película sobre el disco de ‘RENAISSANCE’ existe desde hace meses. Mientras los fans de Beyoncé se extrañaban de que este brillante álbum, uno de los 2 mejores de 2022, no tuviera un solo vídeo, lo cierto es que la cantante sí ha rodado algo.

Al parecer, siempre según este medio, desde hace unos meses se está presentando en la industria, a diversas plataformas de emisión y cadenas, la película con los vídeos de ‘RENAISSANCE’, pero según estas fuentes, podría haber cierta dificultad para colocarlo. La causa es que esta película es más «artsy» que en otras ocasiones, y «más rara» en general. La fuente de este medio pide que nadie espere nada como ‘Lion Is King’, porque no van por ahí los tiros.

La directora de este material sería Nadia Lee Cohen, que ha trabajado con Tyler the Creator, A$AP Rocky, Katy Perry y Kali Uchis. Este fin de semana, cuando Beyoncé actúa en Los Angeles y celebra su cumpleaños, se presentará el proyecto a nuevos ejecutivos, con la esperanza de que pueda ver la luz.