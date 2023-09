Aitana con Rels B, top 10 en España; Miley Cyrus, top 100

Mora es número 1 de álbumes en España y sitúa las 15 canciones de ‘Estrella’ en la lista de singles. A destacar la entrada de ‘Reina’ junto a Saiko en el puesto 7. Pero todo eso ya os lo hemos contado en nuestro repaso a la lista semanal de Discos.

En otras novedades destacadas de la semana, hay otra entrada en el top 10. Se trata de ‘miamor’, la colaboración de Aitana con Rels B, que es capaz de llegar al número 9. Aitana tiene también ‘Las Babys’ en el puesto 30 certificada como platino en su 13ª semana; y ‘Los Ángeles’ en el nº58, certificada como doble platino en su 23ª semana. Su colaboración con Sangiovanni ‘Mariposas’ baja al número 82, certificada 5 veces platino.

‘Ferxxo 151’ de Feid y Icon llega al número 19, mientras ‘Bajo el sol’ de Myke Towers aparece por el puesto 72. ‘Gatita Gangster’ de Karol G y Dei V es puesto 86, y ‘Luces de ciudad’ de Nil Moliner, Álvaro de Luna y Dani Fernández, top 93.

La entrada anglo de la semana la protagoniza Miley Cyrus. El nuevo single de la cantante, ‘Used to Be Young’, inspirado en su 30º cumpleaños, entra en el puesto 81, una posición muy modesta dado el hype que ha rodeado este lanzamiento. Eso sí, la buena noticia es que ‘Flowers’ sí ha calado en España. Y es una de las pocas canciones en inglés que lo está consiguiendo. Además de ser número 2 en su momento, sigue en el puesto 67 en su 33ª semana, y es 4 veces platino.

Si hablamos del impacto internacional de ‘Used to Be Young’, el tema ha sido número 12 en Reino Unido, número 13 en Australia, número 53 en Alemania y número 101 en Francia. De momento no parecemos estar ante uno de sus mayores hits internacionales.