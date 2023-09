‘Por un puto pico’ de Parquesvr es la parodia bakala de Luis Rubiales

Los madrileños Parquesvr son uno de esos grupos haciendo carrera a través de la irreverencia y la sátira social. ‘Juancarlista’ y ‘Almodóvor Amenábor’ están entre sus canciones más populares de momento, la segunda extraída de su disco del año pasado ‘Si no fuera por estos momentos, sería por otros‘. Y entre las novedades de este viernes han entregado un tema llamado ‘Por un puto pico’ que parodia el Caso Rubiales.

El presidente de la RFEF que celebrara el Mundial de Fútbol Femenino besando en los labios a una de las jugadoras, Jenni Hermoso, ha dimitido finalmente. Pero antes Parquesvr escribían este himno en cuya portada han situado a un hombre agarrándose los huevos, en referencia también al movimiento de Rubiales junto a la Reina Letizia y una de las Infantas, cuando España marcó el gol de la Final.

- Publicidad -

Según su sello raso, el tema condensa «no sólo un mes de actitudes machistas, declaraciones lamentables y acoso sexual, sino el historial de uno de los representantes diplomáticos de nuestro fútbol más oscuros y opacos hasta la fecha». TIRAYA, que ya colaboraron con Parquesvr en otro tema anterior llamado ‘FARLOPERO’, producen este tema cuyo estribillo repite «Me quieren joder por un puto pico». No es la mejor entrega de Parquesvr, aunque sí va a ser una de sus más carismáticas y reconocibles, por motivos evidentes.

Sobre una serie de beats como inspirados por Chimo Bayo y la Ruta del Bakalao más burda (en sintonía con lo tosco y sórdido de la historia), las estrofas hablan de ser «sociata los lunes y pepero los findes», de «falso feminismo, Mundial 2030 y denuncias falsas», de drogas («Los kilos de coca, aquí, no en el coche») y sobre todo de masculinidad tóxica:

«Las tetas bien gordas, los puros cubanos

poder y dinero, siempre de la mano

digo lo que quieras menos un perdón

llorar no es de hombres: no seas cagón»

- Publicidad -

Parquesvr actúan el 17 de noviembre en la Sala Copérnico de Madrid junto a Jordi Ganchitos. Entradas en Dice.



Playlist: Canciones para un Rubiales