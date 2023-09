Johnny Marr ha anunciado ‘Spirit Power’, un nuevo recopilatorio de temas incluidos en cuatro de sus álbumes que llegaron al top 10 de ventas de Reino Unido, estos son, ‘The Messenger‘ de 2013, ‘Playland‘ de 2014, ‘Call the Comet‘ de 2018 y ‘Fever Dreams Pts 1-4‘ de 2022. Además, el disco incluye lanzamientos ajenos a su discografía oficial, dos canciones recién grabadas y una versión de ‘I Feel You’ de Depeche Mode, publicada originalmente en 2015.

De los dos temas nuevos, ‘Somewhere’ y ‘The Answer’, se ha dado a conocer el primero. Marr lo escribió en 2022 durante su gira con The Killers y Blondie. Sobre ‘Somewhere’, Marr comparte las siguientes palabras: “Para que una canción funcione, tiene que ser un trallazo. Sé que es casi uncool pensar en estos términos, pero crecí en una casa donde mis padres escuchaban la Motown, donde no podían publicar una canción sin que estuviera llena de ganchos”.

‘Spirit Power: The Best Of Johnny Marr se publicará el 3 de noviembre en 2LP, CD y una edición limitada deluxe en 2CD con material adicional. Las tiendas especializadas en música independiente tendrán una edición limitada gold 2LP. Así queda el tracklist oficial:

Armatopia

New Town Velocity

Easy Money

Spirit Power & Soul

Hi Hello

Somewhere

The Messenger

I Feel You

The Answer

Dynamo

Spiral Cities

Night and Day

Sensory Street

Walk Into The Sea

Candidate

Tenement Time

Hi Hello (Demo)

Somewhere (Demo)

The Answer (Crazy F Version)

The Messenger (Demo)

Speak out Reach Out (Crazy F Version)



